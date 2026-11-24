Bar de periferia prestes a fechar vira palco em comédia de criação coletiva no Riacho Fundo - (crédito: Cristiano Costa/Divulgação)

Nesta terça (24/11) e quarta-feira (25/11), às 20h, o Salão da Administração Regional do Riacho Fundo I recebe o espetáculo Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Além das duas sessões abertas ao público, outras oito sessões são realizadas exclusivamente para estudantes de escolas públicas, até o dia 26 de novembro. A comédia de criação coletiva fala de mentiras que protegem e machucam, paternidades ausentes, preconceito, amizade e pertencimento.

A história se passa em um bar de periferia à beira da falência, onde Carlinhos, que dorme no balcão, já desistiu, e Paty, a sócia e amiga de longa data, ainda acredita que vai melhorar. Bibi, Ricardo, Cacau, Mateus e Parreira se reúnem em volta do balcão. Quando um segredo de 18 anos atrás volta à mesa, o bar deixa de fechar e vira palco, e traz de volta Carmem Maravilha, a Drag Queen mais respeitada do Riacho Fundo.

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A peça conclui a oficina gratuita (entre) Real x Ficcional e nasce das vivências dos participantes. Com direção de Cleber Lopes e Rodrigo Lelis e dramaturgia e direção de cena de André Araújo, o elenco é formado majoritariamente por atores em início de carreira, composto por Chrístofer Sabino, Gabriel Padilha, Náthaly Cardoso, Nathan Henrique, Renata Canto, Kaua Coutto e Patt Souz. As sessões para estudantes têm mediação educativa antes do espetáculo e debate com a equipe criativa depois.

Serviço

Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima

Nesta terça (24/11) e quarta-feira (25/11), às 20h, aberto ao público; nesta terça, quarta e quinta-feira, às 9h30 e 15h, para os estudantes de escolas públicas; no Salão da Administração Regional do Riacho Fundo I. Classificação indicativa: 14 anos