Larissa Nunes construiu uma carreira que transita entre televisão, cinema, streaming e teatro. Em 2026, a atriz deu um novo passo ao estrear seu primeiro monólogo, Uma voz humana, adaptação de um clássico do dramaturgo francês Jean Cocteau. A experiência marcou não apenas seu amadurecimento artístico, mas também a possibilidade de apresentar uma nova perspectiva sobre a obra. “Eu acho que os artistas pretos, de modo geral, não fazem nada sem ousadia. A gente não sai de casa se não for corajoso”, afirma. Ao analisar o audiovisual brasileiro, Larissa também defende personagens que ultrapassem os estereótipos. “A empregada vai estar lá, a médica também, a milionária pode existir, mas como é que a gente contextualiza e dá complexidade para essas personagens?”, questiona.

Entre uma mulher submetida ao domínio do tráfico, uma policial que precisa rever seus próprios métodos e uma personagem de comédia, Larissa Nunes transita por universos bem diferentes em seus trabalhos mais recentes. No Globoplay, ela volta a interpretar Danuza na quinta temporada de Arcanjo Renegado. Em dezembro, estreia na Netflix como Sabrina, em Rauls, série produzida pela KondZilla. A atriz também grava Antes do sim, seu próximo projeto no humor.

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Em Arcanjo Renegado, Danuza enfrenta as consequências da morte do marido, Cuco (Hugo Resende), e passa a viver sob o controle de Poke (Thiago Hypólito), que a obriga a se tornar sua esposa. A personagem atravessa situações extremas de violência e precisa tomar decisões que podem mudar seu destino.

“Fazer uma personagem como a Danuza é compreender que existem vários poderes paralelos e que falar do crime é mais complexo do que se imagina. Ela se vê encurralada na lei do crime, controlada por um traficante poderoso. Mas, como toda mulher, na vida, nós nos vemos diante de decisões radicais para conseguir virar o nosso jogo. Danuza enfrenta grandes decisões”, afirma Larissa.

Para viver a personagem, a atriz passou por uma preparação cuidadosa, que incluiu aulas de tiro e coordenação de intimidade. A parceria com Thiago Hypólito e Graciane Barbosa também foi importante na construção das cenas. “Mesmo amedrontada e numa situação de vida ou morte, Danuza internaliza o desespero”, explica.

Em Rauls, que estreia em 9 de dezembro, Larissa interpreta Sabrina, uma policial civil truculenta e expansiva. Depois de uma abordagem marcada pelo excesso de violência, ela é transferida para a delegacia de crimes virtuais, onde passa a investigar jovens envolvidos em golpes digitais. Dirigida por Kaique Alves, a série é uma produção da KondZilla.

Formada pela Escola de Arte Dramática da USP, Larissa tem no currículo trabalhos como 3%, Coisa mais linda, O Rei da TV, Anderson Spider Silva, Vidas bandidas e Clube Spelunca, além da novela Além da ilusão, na TV Globo.