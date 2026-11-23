A TV Globo reprisa, a partir desta segunda-feira (23/11), no Vale a pena ver de novo, a novela A dona do pedaço, criada e escrita por Walcyr Carrasco, com direção artística de Amora Mautner. Exibida originalmente entre maio e novembro de 2019, a trama retorna à programação logo após a Sessão da tarde.

A história acompanha a trajetória de Maria da Paz (Juliana Paes), uma confeiteira que supera uma tragédia familiar e constrói um império de bolos em São Paulo, mas precisa lidar com traições e a ambição da própria filha.

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Na década de 1990, em Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo, Maria da Paz pertence aos Ramirez, uma família de justiceiros profissionais. Ela se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), advogado ligado ao clã rival, os Matheus. Para tentar encerrar a guerra entre as famílias, os dois marcam casamento. No altar, Amadeu leva um tiro e a violência recomeça. Grávida e acreditando que o amado morreu, Maria da Paz foge para São Paulo para recomeçar a vida.

Sem recursos, ela começa vendendo bolos nas ruas de São Paulo e transforma o talento herdado da avó em uma rede de sucesso. Anos depois, reencontra Amadeu, mas sua fortuna atrai pessoas mal-intencionadas. Josiane (Agatha Moreira), filha de Maria da Paz, tem vergonha da origem humilde da mãe e ambiciona fama e dinheiro. Régis (Reynaldo Gianecchini), sedutor e oportunista, se aproxima da confeiteira e se casa com ela, mantendo um caso secreto com Josiane para tomar o patrimônio da empresária. Quando descobre o golpe e a traição, Maria da Paz perde o controle, atira em Régis e vê seu patrimônio ruir, precisando lutar para se reerguer.

A trama também acompanha as sobrinhas de Maria da Paz, separadas após a tragédia da família. Vivi Guedes (Paolla Oliveira), adotada por um casal, torna-se uma influenciadora digital de grande sucesso e vive um romance conturbado com Chiclete (Sérgio Guizé), um justiceiro que cruza o seu caminho. Fabiana (Nathalia Dill) cresce em outro contexto, descobre a identidade da irmã e passa a agir movida por inveja e ambição.

Vale e não vale

Para quem gosta de folhetim clássico, ritmo rápido e reviravoltas exageradas, a reprise vale a pena. Entre os pontos fortes estão o carisma de Maria da Paz, como uma protagonista batalhadora e popular, movida pela paixão pelos bolos e por recomeços após tragédias; os conflitos familiares e as vilãs marcantes, com a disputa contra a filha ambiciosa Josiane ao lado de Régis, gerando cenas icônicas e de grande repercussão; as tramas paralelas envolventes, como a história da influenciadora Vivi Guedes, seu romance com Chiclete e o reencontro com a irmã Fabiana; e o elenco e o clima de folhetim, com nomes como Fernanda Montenegro (como a matriarca de uma família de matadores), Marco Nanini, Betty Faria, Nathália Thimberg, Caio Castro e Monica Iozzi reforçando o mix de drama, humor e emoção típico do autor.

O que pode incomodar é a aposta em reviravoltas inverossímeis, com soluções dramáticas rápidas e coincidências fortes, o que costuma dividir opiniões. Além disso, como foi ao ar originalmente em 2019, quem assistiu há pouco tempo pode achar a história ainda fresca na memória.



