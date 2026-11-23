Grand Theft Auto 6 finalmente chegou ao público na última quinta-feira (19/11). O aguardado jogo da Rockstar já tem milhares de jogadores ao redor do globo, e muitos deles compartilham nas redes sociais as loucuras que a empresa escondeu dentro do título. Os easter eggs — na tradução livre seria "ovo de Páscoa", que remete à caçada pelos ovos na tradição americana, sendo o doce uma grata surpresa no fim dela — foram encontrados aos montes, e o Correio separou 10 dos mais curiosos descobertos até o momento.

Hulk Vermelho

Ishowspeed was shocked to see hulk in GTA VI https://t.co/sAGfzs4AIk Fique por dentro das notícias que importam para você! — Extraedward (@Extraedward7) November 21, 2026

Existe uma missão com um fazendeiro local em Gellhorn. Nela, Lucia ou Jason ajudam o homem a espalhar um novo composto químico nos morangos para acelerar o crescimento da plantação. Contudo, ao fim dessa série de missões, o fazendeiro se torna um monstro no mesmo nível do Hulk Vermelho, da Marvel, e sai em um rompante de destruição até simplesmente ficar exausto e pedir um abraço para o protagonista.O clipe ficou famoso por conta do streamer IShowSpeed, que foi um dos primeiros — senão o primeiro — a ter contato com a criatura em uma transmissão ao vivo

Abdução alienígena



First Ufo Sighting on Gta 6 #GTA6 #GTA6 #GTAVI #GTA6UFO #UFO #GTA6Secrets #RockstarGames https://t.co/VYt3gK0ckx November 18, 2026

O encontro com o óvni acontece em Kelly County, uma área rural a leste das estradas movimentadas de Port Gellhorn. Ele não aparece a qualquer hora: é preciso ter liberado o Capítulo 2 da história e visitar a região durante a noite, por volta das 2h no relógio do jogo. O evento ainda tem um pouco de sorte envolvida e nem sempre surge.Na beira de uma estrada de terra, o jogador encontra um carro parado com o pisca-alerta ligado e as portas abertas. Seguindo as roupas espalhadas pelo chão e o som de estática, ele chega a um feixe de luz branca vindo de um disco voador, que está puxando uma pessoa do chão. Quando o protagonista se aproxima, o óvni solta a vítima e vai embora. A estranha pede ajuda para buscar o carro dela na estrada, mas, no caminho de volta, a nave retorna e abduz o próprio jogador.

Macaco-Gambá

Found Bigfoot in GTA 6. Turns out it's a Skunk Ape, and he smells worse than he looks. https://t.co/HZpSrUqtOP — MAX POWER (@MAXPOWERR100) November 20, 2026

Durante o trajeto de uma missão principal, Jason pode acabar dando de cara com uma misteriosa criatura que parodia o Pé-Grande: o Macaco-Gambá. O protagonista encontra o monstro se alimentando de um cervo no meio da estrada e, quando a criatura o vê, sai em disparada para dentro dos pântanos de Grassrivers. O jogador pode optar tanto por seguir o Macaco-Gambá quanto por apenas ignorar a bizarrice que viu e manter o caminho.Aqueles que foram atrás do monstro se depararam com a primeira efígie que ele esculpiu em uma árvore, a qual solta esporos fortes o suficiente para derrubar Jason. Em seguida, em uma cinemática, aparecem os pés peludos do Macaco-Gambá.A lenda urbana do Macaco-Gambá tem toda uma missão secundária que pode ser realizada quando o protagonista encontra, pendurado em postos de gasolina da região, o telefone de um homem que afirma ter sido atacado pela criatura.



Chihuahua com o Arthur Morgan





A plushy resembling Arthur Morgan has been found in Grand Theft Auto VI https://t.co/E7ZUuXxNCr — GTA 6 Intel (@GTAlphaintel) November 21, 2026





Em um clube de minigolfe, o jogador pode encontrar um simpático chihuahua que tem um boneco de pelúcia montado nas costas que lembra um pistoleiro. O caubói em questão é ninguém menos que Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2.A aparição simplória como boneco de pelúcia é apenas uma das várias referências que a Rockstar Games espalhou sobre o título de velho-oeste — pelo qual ela também é responsável — em GTA 6.



Barco do Michael





El barco Marquis que se encuentra en la casa de Jason en GTA 6 nose si podria ser el de Michael en GTA 5.

Si vemos el radar es la zona sur de Los Santos en GTA 5. https://t.co/vM62NEyYxl — Pilasto (@Pilasto1) November 19, 2026

Michael De Santa, protagonista de Grand Theft Auto V, tem o barco roubado em uma das missões do título, barco esse que virou um meme interno dentro da comunidade fã dos jogos da Rockstar. A empresa, então, resolveu colocar a embarcação como um pequeno easter egg na casa de Jason Duval, protagonista de GTA 6, talvez indicando que ele tenha comprado ou roubado o barco. Além de ela estar claramente encostada há meses, o minimapa exibido no display da cabine mostra o mapa de Los Santos, região onde se passa GTA V, que parodia a Califórnia, nos Estados Unidos.



Cachorro no Jet Ski





While swimming in Gambit Bay in GTA 6 you can encounter a dog on a jet ski... https://t.co/HkLZbHiYzG — xGarbett (@xGarbett) November 18, 2026





A primeira área do jogo reserva muitos lugares para exploração. Um deles é a Gambit Bay, e, enquanto Jason estiver nadando por aí, ele pode encontrar um NPC muito interessante. Vários latidos podem ser ouvidos enquanto o jogador nada pelo local e, de repente, surge um cachorro pilotando um jet-ski. Se Jason subir no veículo, dá uma volta com o cachorrinho ao som de uma música épica.

Urso Polar





Out of all the things i've seen in my 30hr playthrough of Grand Theft Auto VI this is by far the funniest to me so far. In what world is a black woman helping a bunch of white activist free a polar bear in Florida lol. #GrandTheftAutoVI #GrandTheftAuto6 #GTAVI #GTA6 https://t.co/i752Qb1qHt — Malcolm Irons (@Baytuh) November 22, 2026





Às vezes, andando pelas rodovias de Vice City, muitos transeuntes pedem o auxílio de Lucia e Jason. Enquanto estiver percorrendo uma delas, você pode se deparar com um grupo de ativistas da causa animal que parou um caminhão. Eles alegam que existe um urso-polar preso lá dentro e que buscam libertar o animal na natureza.Então, o jogador pode abrir o caminhão e ver uma cena de humor pesado e até irônico: um dos ativistas entra no caminho e decide abrir a gaiola do urso-polar e, sem pensar duas vezes, o animal pula na garganta de um deles, matando-o. Mesmo depois dessa cena chocante, os ativistas ainda tentam acalmar o animal, que ataca mais uma pessoa e sai correndo pela rodovia.



Caranguejo gigante





GTA 6 RARE MONSTER CRAB CutScene — chumBucket (@ChumBucketDrama) November 18, 2026





Um dos achados mais comentados e menos explicados até agora é o de um caranguejo monstruoso. Na cena, Jason entra em uma sala bagunçada, com mapas meteorológicos, uma tabela periódica, arquivos de aço e vários monitores. Ao olhar para cima, ele dá de cara com um caranguejo do tamanho de uma pessoa, de olhos laranja brilhantes e garras enormes, agarrado às vigas de madeira do teto. O bicho pula em cima do protagonista e o derruba no chão. Jason consegue se soltar, levanta-se e vasculha a sala com um rifle, mas o caranguejo já sumiu. O clipe de 30 segundos foi publicado pelo perfil chumBucket.

Leia Mais: Como GTA 6 mobilizou jogadores e consumidores antes mesmo de chegar às lojas

Ovo de páscoa na torre





Hilarious Real Easter Egg found in GTA 6! Throw the easter egg off the tower and this happens... https://t.co/6VIlJpekyj November 18, 2026





Existe uma torre no jogo onde um ninho esconde um verdadeiro easter egg. Nele, ovos de Páscoa de várias cores repousam, e o protagonista pode interagir com eles. Se resolver atirar o ovo, o jogador recebe uma cena especial com o NPC que foi atingido pela ovada.GTA 6 estava em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título conta com a primeira dupla de protagonistas, que é um casal e vive aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval exploram Leonida, o estado que é uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S.