O festival paraense Se Rasgum comemora 20 anos e chega a Brasília pela primeira vez com apresentações no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Brasília). A programação gratuita reúne artistas da Amazônia e da capital federal em sessões duplas, marcadas para 19h30 e 21h30.

Os shows ocorrem nesta terça-feira (24/11) e na quarta-feira (25/11) e 8 e 9 de dezembro, no teatro do espaço, com capacidade para 327 pessoas por sessão. O público retira as entradas sem custo um dia antes de cada apresentação pela bilheteria física ou pelo site oficial. A classificação indicativa é de 18 anos.

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Encontros musicais no palco

A grade musical foca em parcerias inéditas entre artistas dos dois polos culturais. Nesta terça (24/11), Pelé do Manifesto e Budokaos apresentam o repertório do disco A grande obra ao lado da MC Isa Marques. Na quarta (25/11), a banda Móveis Coloniais de Acaju divide a cena com a cantora Luê.

A agenda continua no dia 8 de dezembro, quando Félix Robatto recebe o duo Lambada de Serpente e a cantora Emília Monteiro. No dia 9 de dezembro, Jaloo encerra a mostra musical em apresentação conjunta com o DJ Eric Terena, combinando música eletrônica e pop com cantos ancestrais.

Atividades formativas e acesso

O evento promove duas ações educativas gratuitas. A oficina técnica de roadie voltada para mulheres, ministrada por Micaela Kelly, oferece dez vagas e soma 56 horas de formação prática para alunas maiores de 18 anos com experiência na área técnica.

Em 8 de dezembro, Félix Robatto conduz a programação As Origens da Lambada. O encontro de duas horas exibe o documentário homônimo, dirigido pelo artista em conjunto com Sonia Ferro, seguido de debate para até 150 participantes.

Para facilitar o deslocamento, a van do projeto "Vem pro CCBB" transporta visitantes gratuitamente a partir do ponto de ônibus da Biblioteca Nacional. O acesso ao transporte ocorre com bilhete emitido antecipadamente ou por código no próprio veículo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.