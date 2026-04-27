Vittor Fernando amplia conexão com o público por meio de atuações diversas

Ele começou na dança clássica ainda jovem, formou-se em atuação e, hoje, transita entre teatro, musicais, cinema e um universo digital que reúne mais de 17 milhões de seguidores. Vittor Fernando é um dos nomes mais versáteis da nova geração de artistas brasileiros e, neste momento, está em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado (SP), ao lado de Duda Reis e Paulo Vilhena, na comédia Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Em breve, ele também poderá ser visto na novela vertical Icônica e no filme Entrelaçados.

Na peça, original de Juca de Oliveira, Vittor interpreta Marcelo, um personagem que ele próprio descreve como um "clássico hetero top bobo". "Um homem que não amadureceu completamente, que cresceu sendo tratado como criança e acredita que pode agir como quiser nos relacionamentos, sem se preocupar com as consequências", explica o ator. Para o papel, o paulistano de 30 anos conta que precisou refletir sobre questões mais profundas de um homem cis hetero top para conseguir transformar o odiável, em uma espécie de sátira. "Para que a gente possa rir dele", resume.

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A peça, segundo ele, tem bastante texto, mas também conta com muitas cenas em movimento, com forte presença de elementos corporais. Vittor revela que é o ator que ama construção de corpo e que, em alguns momentos, entram até "uns 'molejos' e passos de dança". Para ele, o teatro é expressão corporal, e a dança contribui diretamente para isso.

Ponte direta com o público

Vittor iniciou no teatro, profissionalmente, aos 19 anos, sempre com essa conexão direta com o público ao vivo. No entanto, foi durante a pandemia que sua relação com o digital se transformou. "Com a pandemia, que impactou fortemente o setor, com teatros fechados, levei meus personagens para o digital e precisei me reinventar. Foi nesse momento que a internet ganhou um espaço importante na minha vida", recorda.

Quando começou a crescer nas redes sociais e a entender aquilo como um trabalho, percebeu que elas também funcionam "como uma grande vitrine". No pós-pandemia, ficou ainda mais claro, para ele, que a internet é "uma ferramenta poderosa para divulgar projetos, ir além da vida pessoal e dar visibilidade ao trabalho".

Hoje, Vittor afirma que o digital cria uma ponte importante. "Quando o público vai ao teatro ao vivo, muitas vezes já se identifica com um trabalho cênico que conheceu antes nas redes. Isso fortalece a conexão e torna a experiência presencial ainda mais potente, além de ser um meio muito eficaz de aproximar as pessoas e convidá-las para assistirem às peças e aos filmes", defende.

Sobre o momento de expansão das narrativas digitais, o ator se diz realizado. "É um momento de muita realização. Poder protagonizar um clássico no teatro e, ao mesmo tempo, desenvolver novos projetos no audiovisual, me faz sentir que estou no caminho que eu amo", afirma. Vittor avalia que essa expansão da arte abre muitas portas e possibilidades para o ator, tanto em termos de linguagem quanto de alcance.

Vittor Fernando, ator e influenciador digital (foto: Jofí Herrera)

Audiovisual

Ele cita a novela vertical Icônica, do Globoplay, como um exemplo de formato novo, que conversa diretamente com a forma como o público consome conteúdo hoje e que tende a crescer cada vez mais. O artista diz acreditar que é interessante se desafiar em todas as vertentes. "Poder fazer parte desse movimento, explorando diferentes formatos e plataformas, é muito gratificante e contribui para fortalecer ainda mais a minha trajetória artística", celebra o taurino.

Em breve, Vittor estará nos cinemas com o filme Entrelaçados, no qual interpreta Rafa. O ator adianta que o longa vai além de uma comédia romântica tradicional, daquelas em que torcemos pelos protagonistas, vibramos com o casal e acompanhamos o encanto da história. Para ele, acima de tudo, o destaque está na mensagem. "'Entrelaçados' propõe uma reflexão muito atual sobre preservação ambiental e o respeito que precisamos ter com o planeta em que vivemos", elabora.

O ator interpreta Rafa, um personagem sonhador, um artista do interior de São Paulo que pensa grande mesmo vivendo em uma cidade menor. "Acabei me identificando bastante com ele, porque também venho da Grande São Paulo, não da capital, e compartilho esse olhar de quem acredita nos próprios sonhos e busca seu espaço como artista", avalia.

A carreira de Vittor Fernando abrange desde o humor — em Tô de Graça (Multishow), A sogra que te pariu e Ponto final (Netflix) — até projetos mais dramáticos como Divaldo - O mensageiro da paz. Perguntado sobre como lida com essa transição entre gêneros tão diferentes, ele responde: "Acho que ser ator é justamente isso: ter a capacidade de transitar entre diferentes gêneros e tons. Eu gosto muito desse desafio, porque cada projeto exige uma entrega e uma preparação diferente."

Ele explica que "o humor, por exemplo, tem um ritmo muito específico, um tempo de cena, enquanto o drama pede uma construção mais interna, mais emocional". Para Vittor, "essa diversidade é muito rica, porque me tira da zona de conforto e me faz crescer como artista". No fim, afirma o que busca em todos os trabalhos. "A verdade do personagem, independentemente do gênero", conclui.



