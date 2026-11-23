Mais uma vez liderando o ranking de séries mais vistas do Disney+ com sua terceira temporada, Percy Jackson e os Olimpianos teve sua renovação para um quarto ano aparentemente confirmada por Walker Scobell, que vive o protagonista da série. O "anúncio", no entanto, parece não passar de um desejo otimista do ator.

Dizendo em entrevista que só assistirá à série depois que ela for encerrada, Scobell afirmou que isso ainda deve demorar, uma vez que sabe que "voltaremos na próxima temporada". Com a fala sendo interpretada como uma oficialização da renovação por fãs e veículos de imprensa, a roteirista e editora Daphne Olive foi às redes sociais desmentir o ator.

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"Prometo a vocês que, assim que formos renovados para a quarta temporada, eu postarei um artigo do Deadline", escreveu Daphne no X, referindo-se ao site que é um dos principais veículos americanos dedicados à indústria do audiovisual. "Até lá, aproveitem a terceira e depois voltem do começo para curtir um pouco mais."

Com envolvimento direto de Rick Riordan, que concebeu e escreveu a saga literária, Percy Jackson e os Olimpianos tem sido bem recebida pela crítica e pelo público. Após seu lançamento, a terceira temporada recebeu boas notas da mídia especializada, registrando 100% de aprovação dos críticos no agregador Rotten Tomatoes.

Com novos episódios lançados semanalmente às sextas-feiras, a terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos está disponível no Disney+. Os primeiros dois anos da série, lançados na mesma plataforma, também podem ser conferidos na Netflix.