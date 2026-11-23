Alexandre Camilo é o último convidado da temporada do Conta Brasil - (crédito: Divulgação)

O projeto Conta Brasil — jornada literária, idealizado por William Reis, presidente da Associação Associação Amigos das Histórias, chega ao fim nesta terça-feira (24/11) e na quarta (25/11), com as últimas apresentações nas escolas públicas de Samambaia.

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Cerca de 9 mil estudantes foram impactados pelo projeto em um circuito de 14 unidades da rede pública de ensino do Distrito Federal. Ao longo de dois meses, as sessões de literatura reuniram peças de teatro, cantigas e brincadeiras inspiradas na diversidade cultural brasileira.

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O storyteller Alexandre Camilo une-se a Willian no encerramento e finaliza a lista de convidados desta temporada composta por Alessandra Barros, Cia Cafundó, Rego Jr e Raquel Santos. A jornada literária tem como objetivo despertar a curiosidade dos estudantes sobre personagens, costumes e manifestações da cultura popular.

Serviço

Encerramento do Conta Brasil - Jornada Literária

Terça-feira (24/11), na Escola Classe 614 (Qr 614 Ae 01 Setor Norte, Setor Norte - Samambaia). E quarta-feira (25/11), na Escola Classe 325 (QN 325 Ae Setor Sul - Samambaia).

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco