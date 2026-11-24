Jão será a atração do 1° Tiny Desk Brasil ao vivo - (crédito: Hugo Comte/Divulgação)

O cantor Jão foi anunciado como atração da primeira transmissão ao vivo do Tiny Desk Brasil, nesta terça-feira (24/11). A apresentação começa às 19h no canal oficial do programa no You Tube. Na mesinha, o artista de sucessos como Idiota e Meninos e Meninas trará um repertorio surpresa, com formação especialmente pensada para o projeto.

A novidade foi divulgada após uma semana de especulações por parte de fãs de quem seria o artista escolhido. Entre os nomes mais comentados estavam Caetano Veloso e Maria Bethânia, Simone, Marina Lima, Marisa Monte e Sandy & Júnior.

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Mas quem ficou com a tarefa de protagonizar o momento foi Jão. O cantor encerra a primeira temporada de apresentações intimistas do programa, que estreou em 2025 e já recebeu grandes nomes da música brasileira

O anúncio foi feito através das redes sociais, em uma publicação conjunta entre o artista e o programa. No post, Jão também comenta sobre a experiência de participar do projeto em um momento tão único.

O cantor comentou que procura experiências capazes de tirar sua carreira do automático, e o Tiny Desk Brasil cumpre justamente esse papel agora. "É instigante e é uma questão que eu negocio na minha cabeça, que sempre que as coisas estão ficando meio no automático, eu preciso de uma coisa que me chacoalhe. E acho que o Tiny Desk Brasil me chacoalhou nestas últimas duas semanas. Estou chacoalhado", brincou.

Jão (voz e direção musical) se apresenta ao lado de André Jordão (violão), Pegê (voz, baixo e direção musical), Milena (voz e violão), Jamah (voz), Jhow Araujo (voz), Sarah Roston (voz), Saulo Roston (voz), Vitor Arantes (teclado e direção musical), Chicão (bateria), Nath Calan (percussão), Dennys Silva (percussão), Bira Jr (flauta), Marina Dias (violino) e Giovanna Airoldi (violoncelo).

Este ano, às véspera de completar 10 anos de carreira, Jão lançou seu quinto álbum de estúdio, Memórias Póstumas, considerado por ele como o álbum mais pessoal de sua trajetória, e iniciou uma turnê pelo país.







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