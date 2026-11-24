O cantor porto-riquenho Bad Bunny e o músico Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, são cotados para se apresentarem em um evento musical que ocorrerá durante a posse do presidente Lula, em 5 de janeiro de 2027. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
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A organização do evento está por conta da primeira-dama Janja. A decisão sobre os preparativos veio do próprio Lula, que escolheu a esposa para coordenar a ação, como fez na posse de 2022.
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O objetivo é fechar a lista de grandes atrações até o fim desta semana. Além dos dois nomes, outros estão em negociações e próximos a serem confirmados, entre eles o espanhol Manu Chao e o guitarrista americano Tom Morello, ex-integrante do Rage Against the Machine e do Audioslave.
Todos os artistas são nomes ligados a causas progressistas pelo mundo. Morello e Waters inclusive declaram apoio publicamente a Lula, enquanto Bad Bunny liberou os direitos de uma de suas músicas para a campanha petista de 2026.
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