Irreverência e uma boa dose de humor dão o tom de Embarazada, novo single de Luisa Perissé. Depois da repercussão de Trepa Trepa, a artista apresenta uma nova faixa que aposta em uma sonoridade contagiante e em uma mistura divertida e original.

Com personalidade e criatividade, Luisa explora mais uma vez sua versatilidade artística, brincando com as palavras e situações de maneira leve e bem-humorada. Embarazada conta com a participação especial de Rafael Portugal e tem produção de Pedro Breder.

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Luisa Perissé lança single "Embarazada" (foto: Lyza Oliv)

A música ganha agora uma identidade visual com a divulgação de sua capa e terá um videoclipe lançado nesta sexta-feira (27/11), às 11h. A música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de meia-noite.

“Embarazada tem muito da minha personalidade: é divertida, irreverente e não se leva tão a sério. Gosto de brincar com as palavras, com as situações e de surpreender quem está ouvindo. É uma música para se divertir, cantar e entrar no ritmo”, conta Luisa.