Thais Lanutti e Thiago Gomes, escritores do livro O Pequeno Mestre - Memórias de um pai e uma mãe em construção - (crédito: Divulgação)

Nesta quinta-feira (26/11), o Ernesto Café recebe o lançamento do livro O Pequeno Mestre — Memórias de um pai e uma mãe em construção, escrito por Thais Lanutti Forcione e Thiago Gomes do Nascimento. O manuscrito traz algumas experiências do casal com a chegada de João, o primeiro filho deles.

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A obra mostra como os desafios, as descobertas e os aprendizados da chegada de uma criança também transformam as vidas dos adultos e os leva a reconhecer limites, rever algumas convicções e enxergar os acontecimentos do dia a dia por uma nova perspectiva. No livro, Thais e Thiago indagam os leitores sobre como a sociedade está se construindo para acolher as crianças e também sobre a maneira que a população enxerga as mulheres gestantes.

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Para o casal, o livro não nasceu com a intenção de ser um manual sobre parentalidade ou uma biografia do filho, ele foi criado a partir da convivência diária entre os pais e o recém nascido, que os levou a refletir sobre as mudanças que estavam vivendo.

Serviço

Lançamento do livro O Pequeno Mestre — Memórias de um pai e uma mãe em construção

Nesta quinta-feira (26/11), das 17h às 20h, no Ernesto Café (Matriz 1 da Caixa Econômica Federal, SBS, Quadra 4, Bloco A, Lotes 3/4, Loja 1, Asa Sul)