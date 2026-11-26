Miguel Martines é Camilo em "O filho de mil homens" - (crédito: Divulgação)

Ator mirim revelado como Camilo em O filho de mil homens, filme disponível globalmente pela Netflix, Miguel Martines é um dos nomes confirmados no longa-metragem Detalhes de uma vida, cinebiografia de Roberto Carlos. Dirigido por Maurício Farias com codireção de Maria Clara Abreu, o filme está previsto para 2027, e narra a infância, juventude e os primeiros anos da carreira do Rei.

Aos 14 anos, Miguel viverá Roberto Carlos na adolescência, dividindo o personagem com Theo Matos e Victor Medeiros. O elenco principal traz Cláudia Abreu, Emílio de Mello, Marina Ruy Barbosa, Sophie Charlotte, Leonardo Bittencourt e Julia Gomes, entre outros.

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O filho de mil homens

No longa da Netflix dirigido por Daniel Rezende e estrelado por Rodrigo Santoro e Johnny Massaro, Miguel — natural de Araçatuba, no interior de São Paulo — fez sua estreia no cinema brasileiro com protagonismo e foi indicado à Young Artist Awards, uma das maiores premiações internacionais para atores menores de 18 anos.