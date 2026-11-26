O que começou em 2018 como uma competição entre aspirantes a influenciadores digitais no YouTube tem alcançado números cada vez mais expressivos de audiência. O quinto episódio da oitava temporada de "Corrida das Blogueiras", exibido na noite de terça-feira (24), registrou um pico de 274 mil espectadores simultâneos, a maior marca da história do reality show produzido pela DiaTV.

Comandada por Edu Camargo e Fih Oliveira, do canal Diva Depressão, a atração ultrapassou 1,2 milhão de visualizações em menos de dez horas após a exibição, segundo dados divulgados pela produtora. O programa também ocupou posições entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no Brasil, com menções aos participantes e às provas da semana.

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O número supera em cerca de 66% o pico registrado na final da sétima temporada, quando reuniu 140 mil espectadores ao vivo. A marca foi alcançada antes mesmo da atual edição chegar à metade de seus episódios.

Desde a estreia, em 27 de outubro, o reality vem renovando seus próprios recordes. O primeiro episódio reuniu 123 mil dispositivos conectados simultaneamente, enquanto o terceiro ultrapassou a marca de 180 mil. Na semana passada, a audiência chegou à casa dos 250 mil espectadores.

Inspirado em formatos de competição popularizados pela televisão, ao longo da temporada, os participantes são submetidos a desafios que envolvem maquiagem, produção de vídeos, fotografia, publicidade e outras atividades que fazem parte da rotina dos influenciadores digitais.

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No episódio desta semana, a competição incorporou uma modalidade de comércio que ganhou espaço nas redes sociais: as transmissões ao vivo voltadas à venda de produtos. Batizada de Publi Secrets, a prova foi realizada em parceria com o TikTok Shop e desafiou os participantes a apresentar produtos em duplas, em uma dinâmica inspirada na Black Friday.

A edição contou com a participação das influenciadoras Wanessa Wolf e Jenny Prioli, além de Mônica Poplawski, que integrou a bancada de jurados ao lado de Lorelay Fox, Nátaly Neri e Renata Santti, vencedora da primeira temporada do programa. Breia tornou-se a terceira participante eliminada desta edição.

O alcance aumentou

O crescimento da audiência é acompanhado pela expansão do reality para além das plataformas digitais. Pela primeira vez, o programa realiza uma turnê nacional, com sessões presenciais de seus episódios em dez capitais brasileiras.

Na última terça-feira, mais de 2,4 mil pessoas acompanharam a exibição no Teatro Positivo, em Curitiba (PR), que teve ingressos esgotados. Os encontros incluem a presença dos apresentadores, a participação de juradas e a comercialização de produtos relacionados ao programa.

Brasília será uma das próximas cidades a receber a atração. A sessão está marcada para 8 de dezembro, no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos já estão esgotados, de acordo com o site oficial do reality.

O sexto episódio da oitava temporada será exibido na próxima terça-feira (1º), às 20h, no canal Diva Depressão, no YouTube.