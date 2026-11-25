Lançado na quinta-feira (19/11), GTA VI alcançou nota 99 de 100 no Metacritic e bateu recordes de avaliação e vendas - (crédito: Reprodução/Instagram | Divulgação/Rockstar Games)

O realismo de Grand Theft Auto VI (GTA VI), um dos aspectos mais destacados do novo jogo da Rockstar Games, virou alvo de uma provocação do empresário Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram. Em publicação nas redes sociais, no domingo (22/11), ele brincou com o fato de os protagonistas do título organizarem atividades criminosas sem recorrer ao aplicativo de mensagens.

A observação foi feita três dias após o lançamento do jogo, ocorrido na quinta-feira (19/11). Ao comentar a atuação de Jason e Lucia, personagens centrais da trama, Durov sugeriu que a ausência da plataforma seria uma das maiores falhas na tentativa de reproduzir situações do mundo real.

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The least realistic thing about GTA VI is that Jason and Lucia run a whole criminal operation without a single Telegram group. — Pavel Durov (@durov) November 22, 2026

"O aspecto menos realista de GTA VI é que Jason e Lucia comandam toda uma operação criminosa sem um único grupo no Telegram", escreveu o empresário em seu perfil na rede social X.

A ironia faz referência à utilização do Telegram por organizações envolvidas em atividades ilícitas, uma associação que acompanha a plataforma apesar de seu uso para diferentes finalidades. Entre as características do serviço estão a possibilidade de participar de conversas sem tornar o número de telefone visível aos demais usuários, a criação de comunidades com milhares de participantes e políticas de moderação consideradas mais flexíveis.

Ao fazer a comparação, Durov explorou justamente o contraste entre essas características e o universo retratado pela franquia Grand Theft Auto, conhecida pela representação detalhada de atividades criminosas. O sexto título da série ampliou essa proposta com gráficos realistas e uma narrativa centrada nas ações dos dois protagonistas.

Lançamento bilionário e recordes de vendas

A brincadeira ocorreu em meio à repercussão comercial da estreia de GTA VI, que movimentou US$ 3,79 bilhões, aproximadamente R$ 22,5 bilhões, em vendas no varejo mundial somente nas primeiras 24 horas de disponibilidade.

Os números foram divulgados pela Rockstar Games na sexta-feira (20/11), quando a desenvolvedora classificou o desempenho como o maior lançamento da história do entretenimento.

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A expectativa em torno do título já havia se refletido nas encomendas realizadas antes de sua chegada ao mercado. Segundo a companhia, foram comercializadas 32,5 milhões de unidades durante a pré-venda, resultado que também estabeleceu um recorde.

Além do desempenho financeiro, a produção recebeu avaliações favoráveis da crítica especializada. No Metacritic, plataforma que reúne análises de veículos e profissionais do setor de jogos eletrônicos, GTA VI alcançou 99 pontos de um total de 100.