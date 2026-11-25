Lançamento de Grand Theft Auto 6 impactou até a base de outros títulos consolidados. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games/Activision Blizzard)

Após grande expectativa entre os jogadores — e até entre quem não costuma jogar —, a Rockstar lançou na última quinta-feira (19/11) Grand Theft Auto VI. O impacto do título foi tão grande que reduziu o número de usuários ativos em outros games multiplayer. Call of Duty e Fortnite estão entre os jogos que registraram queda de público simultâneo durante a estreia de GTA 6.

Segundo o Games Radar, a partir de informações do analista Rhys Elliott da Alinea Analytics, os usuários ativos em Call Of Duty, caíram de um pico de 7,5 milhões para 4,4 milhões, uma retração de 42%. O impacto maior ocorreu no PlayStation, plataforma em que o título da Rockstar apresenta melhor desempenho.

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Mas CoD não foi o único afetado. Um dos maiores fenômenos online da atualidade, Fortnite, título que mantém uma média de pico de 17,8 milhões de jogadores, teve uma queda de 28% nos consoles (PlayStation e Xbox), recuando para 12,8 milhões de usuários.

No comentário, o analista diz que a Epic Games espera que os números voltem ao pico normal após os jogadores finalizarem o modo história de GTA 6. Uma diminuição já foi sentida da primeira semana para segunda com os números de perda de jogadores recuando para abaixo de 19%. Segundo o especialista, essa retomada também está ligada a um dos maiores eventos recentes dentro do jogo.

Por fim, o especialista aponta que jogos por serviço devem ser extremamente impactados no momento em que GTA 6 ganhar uma versão para PC, principalmente se o modo online for tão massivo quanto GTA 5.

GTA 6 estava em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título conta com a primeira dupla de protagonistas, que é um casal e vive aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval exploram Leonida, o estado que é uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto 6 já está disponível para compra no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S.