O recurso de figurinhas com som está sendo liberado gradualmente pela Meta e exige a atualização do aplicativo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma novidade do WhatsApp trouxe de volta uma das pegadinhas mais conhecidas da internet brasileira. Com a chegada das figurinhas com áudio, o chamado "gemidão do Zap" voltou a circular pelo aplicativo de mensagens da Meta e já tem surpreendido usuários que decidiram experimentar o recurso.

Nas últimas 24 horas, relatos sobre o retorno da brincadeira ganharam espaço nas redes sociais. As publicações mostram que, mesmo depois de tantos anos, o áudio continua provocando reações de quem acaba reproduzindo o conteúdo inesperadamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um dos internautas reclamou de ter sido surpreendido mais de uma vez pela pegadinha. "Eu não aguento mais cair no gemidão do zap", escreveu.

Outro usuário também demonstrou surpresa com a frequência do conteúdo nas novas figurinhas, quase uma década depois de a brincadeira ganhar popularidade: "Inacreditável que estamos quase em 2030 e as 3 primeiras figurinhas com áudio que eu abri eram gemidão do zap."

novembro de 2026 e eu cai em um gemidão do zap https://t.co/tMYVteUojA November 26, 2026

inacreditável que estamos quase em 2030 e as 3 primeiras figurinhas com áudio que eu abri eram gemidão do zap — jon (@jxnxt0) November 26, 2026

Eu caí no gemidao do zap pela segunda vez só essa semana, ainda é quinta — perseu (@fidozmojica) November 26, 2026

O áudio ficou conhecido principalmente na segunda metade dos anos 2010. Retirado de uma produção pornográfica, ele reproduz um gemido em volume elevado e costumava ser compartilhado por meio de links disfarçados de notícias, vídeos ou outros conteúdos. Quem acessava o endereço acabava surpreendido pelo som, muitas vezes em situações constrangedoras.

Agora, a pegadinha encontrou uma nova forma de circulação, incorporada às figurinhas que podem ser enviadas nas conversas do WhatsApp.

Como funcionam as figurinhas com áudio?

Diferentemente das figurinhas convencionais, a nova modalidade permite reproduzir um som associado à imagem. Para ouvi-lo, é necessário tocar no pequeno ícone de alto-falante exibido junto ao conteúdo.

A localização do botão varia conforme a plataforma utilizada. Nos celulares, o símbolo aparece no canto superior esquerdo da figurinha, enquanto no WhatsApp Web fica posicionado à direita. Na coleção de figurinhas salvas, os arquivos com áudio podem ser identificados por um desenho que representa uma onda sonora.

Por enquanto, nem todos os usuários têm acesso à funcionalidade. A novidade está sendo disponibilizada gradualmente e exige que o aplicativo esteja atualizado para sua versão mais recente.

O WhatsApp ainda não informou quando as figurinhas com áudio estarão disponíveis para todos os usuários.