A pauta social e a mobilização comunitária, presentes em eventos como o Cine Perifa, também se manifestam em ações políticas - (crédito: Divulgação)

O Jovem de Expressão, em Ceilândia, recebe , neste sábado (28/11), mais uma edição do Cine Perifa. Realizada em parceria com a Maloka Socialista, a iniciativa cultural exibe gratuitamente o filme Não Existe Almoço Grátis a partir das 18h.

A programação no local começa mais cedo, às 16h, com o Leituras Malokeiras. A atividade reúne o público para a leitura e o debate do livro Filhos do Pó Vermelho, de autoria de Max Maciel.

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O encontro busca integrar cinema, literatura e reflexão em um mesmo espaço. O objetivo é proporcionar uma tarde de troca de experiências e convivência comunitária no território.

Cinema e debate social na periferia

O Cine Perifa promove sessões presenciais e gratuitas de produções audiovisuais brasileiras e internacionais. A iniciativa valoriza narrativas conectadas à realidade periférica e pauta discussões sobre temas centrais como identidade e organização comunitária, combate ao racismo e educação e resistência popular.

O projeto utiliza diferentes gêneros e linguagens para transformar o audiovisual em instrumento de encontro e sociabilidade. Além de estimular o pensamento crítico sobre questões políticas e sociais, a iniciativa proporciona momentos de diversão.

A parceria entre a Maloka Socialista e o Jovem de Expressão visa fortalecer a ocupação de espaços culturais locais. As atividades aproximam moradores, coletivos e estudantes por meio de eventos acessíveis.

Atuação com a juventude

O Jovem de Expressão integra o Instituto de Referência da Juventude e atua diretamente em Ceilândia. O programa concentra esforços na promoção da saúde e do bem-estar de jovens com idades entre 18 e 29 anos.

As ações buscam fortalecer o protagonismo juvenil por meio de diversas frentes, entre elas sessões de terapia comunitária, prevenção à violência, ações de prevenção ao uso de drogas e incentivo a atividades saudáveis, culturais e empreendedoras.

Serviço

Não Existe Almoço Grátis

Neste sábado (28/11), no Cine Perifa, às 18h. Programação complementar: Leituras Malokeiras, às 16h, com leitura e debate de Filhos do Pó Vermelho, de Max Maciel. No Jovem de Expressão (JEX), em Ceilândia (DF).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.