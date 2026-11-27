Artistas do Circo Teatro Udi Grudi em performance; grupo fará turnê nacional com o espetáculo "O Cano". - (crédito: Mila Petrillo)

O Circo Teatro Udi Grudi prepara uma turnê nacional para 2027 com a estreia do espetáculo Desdentados e Carecas. A iniciativa integra o projeto UdiGrudi 45 Anos, selecionado na categoria Ícones da Cultura Brasileira do Programa Petrobras Cultural, por meio da Lei Rouanet.

Criada em Brasília em 1982, a trupe reúne os músicos excêntricos Luciano Porto, Marcelo Beré e Márcio Vieira com a diretora Leo Sykes. O grupo desenvolveu uma linguagem cênica que alia apuro musical, palhaçaria e a transformação de objetos em instrumentos sonoros, adereços e cenários.

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Turnê nacional e oficinas inclusivas

A nova circulação passará por cinco capitais: Fortaleza, São Luís, Brasília, Belém e Rio de Janeiro. A programação prevê 30 apresentações, dez oficinas formativas, conversas com o público e atividades em parceria com a Rede Sarah de Hospitais.

O repertório nas cidades reúne três produções: Desdentados e Carecas, obra inédita sobre o envelhecimento, O Cano, em remontagem com novos integrantes e UdiGrudi em ConSerto, apresentação conjunta com formações musicais.

Com inspiração no samba Nêgo Véio Quando Morre, dos Originais do Samba, Desdentados e Carecas aborda o etarismo com humor. A encenação utiliza objetos cênico-musicais como bengalas, privadas e cavalos de balanço, além de instrumentos leves adaptados para pessoas idosas e com deficiência.

Em cada praça da turnê, um músico local com deficiência dividirá o palco com os palhaços. As oficinas de construção de instrumentos, palhaçaria e teatro físico também priorizam pessoas idosas e pessoas com deficiência, com conteúdos disponibilizados no YouTube.

Quatro décadas de apresentações

A companhia soma apresentações em todas as regiões brasileiras e em 16 países, como Alemanha, Cuba, China, Canadá e Estados Unidos. No Fringe de Edimburgo, no ano 2000, o grupo recebeu o Herald Angel Award pela montagem de O Cano.

A trajetória acumula reconhecimentos como a Concorrência Fiat, o Prêmio Villanueva em Cuba pelo trabalho em Ovo, distinções do Prêmio Zilka Salaberry e a Comenda da Ordem do Mérito Cultural do Distrito Federal. A produção da trupe reúne ainda peças como A Menina dos Olhos, Lixaranga, A Devolução Industrial e BUUUM!!!, além do álbum Udigrudi e do curta A Casa do Mestre André.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.