A chegada do primeiro neto de Xuxa Meneghel já movimenta os planos da apresentadora. Ela revelou que pretende participar de perto da criação do filho de Sasha Meneghel. Entre os desejos da futura avó está incentivar o contato com animais e uma alimentação vegana.

Ao recordar o momento em que soube da gestação, Xuxa não escondeu a reação. "Eu só falei palavrão", contou em entrevista à revista GQ. A revelação aconteceu enquanto ela estava com Sasha e o genro, João Lucas. Os três participavam de uma brincadeira de perguntas e respostas sobre Alda Meneghel, mãe da apresentadora, quando o casal mostrou o teste de gravidez positivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: Xuxa revela reação explosiva ao descobrir gravidez de Sasha e xingamentos vem à tona

Na ocasião, Xuxa também quis compartilhar a notícia com o marido, Junno Andrade. Sasha, porém, pediu que a família mantivesse a gestação em segredo até completar três meses. A apresentadora brincou com a dificuldade de esperar para contar a novidade: "A Sasha pediu, pelo amor de Deus, para não contar para ninguém; queria esperar os três meses. Essa foi a pior parte para uma ariana".

Xuxa quer incentivar neto a gostar de animais

A futura avó já começou a se preparar para receber o bebê. Além de comprar presentes, ela está reformando um dos quartos de sua casa para acomodar a criança.

A participação na rotina do neto também inclui planos para a educação e os hábitos alimentares. Vegana desde 2018, Xuxa contou que conversou com a filha sobre o assunto e recebeu uma resposta positiva.

"Falei para a Sasha: Ele vai gostar de bicho, né? Vai ser vegano, né?. Ela respondeu: Claro, né, mãe?. Então está bom!", relatou, em tom de brincadeira.

A apresentadora também falou sobre sua relação com os animais e a defesa da causa. "Com certeza, prefiro bicho a gente. Amo bicho e aturo gente", afirmou.

Apresentadora fala sobre expectativas para o futuro do neto

Ao comentar os desejos para a nova geração da família, Xuxa também mencionou preocupações com o cenário social. Questionada sobre seus receios em relação ao futuro da criança, ela citou a violência, o preconceito e o extremismo.

"Desejo do fundo do meu coração um mundo sem preconceito, violência, extremismo, mas parece que estamos vendo tudo ao contrário, que as pessoas estão saindo do esgoto, mostrando seu lado mais feio sem nenhuma vergonha", declarou.

Apesar das preocupações, a apresentadora afirmou que mantém a esperança de mudanças positivas. "Ao mesmo tempo que sinto esperança de que o mundo vai melhorar, sou otimista", concluiu.