Jovens músicos do Grupo de Violões do IFG em registro que evoca a energia e a abordagem criativa de suas performances - (crédito: Divulgação)

O espetáculo Trilhas Marcantes, em cartaz no CTJ HALL da Casa Thomas Jefferson neste sábado (28/11), às 11h, resgata temas instrumentais do cinema, da televisão, de desenhos animados e de videogames por meio de uma formação camerística de violões. A produção revisita melodias consagradas que marcaram personagens e histórias, propondo novos arranjos para aproximar a música instrumental de públicos de variadas faixas etárias.





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Violão

O Grupo de Violões do Instituto Federal de Goiás surgiu em 2014 no campus de Goiânia, estruturado dentro do Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical. A trajetória da equipe reúne concertos em cidades goianas e capitais do país, com presenças em encontros acadêmicos e eventos culturais.

A proposta artística explora características harmônicas, melódicas e percussivas do violão. As performances habituais do conjunto incluem gêneros como forró, choro, tango e obras populares das tradições brasileira, latino-americana e universal. O corpo de instrumentistas conta com os seguintes componentes Yara Bihain, Marcelo Fernando, Samuel Baía, Miguel Manzan, Manoel dos Reis, Jamilly Grazielle, Alexandre Civardi e João Castro.

Trajetória artística

A coordenação artística do trabalho pertence a Maurício Mendonça, docente efetivo do IFG nas disciplinas do Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical e da Licenciatura em Música. Mestre em Música com ênfase em Performance pela Universidade Federal de Goiás e bacharel pela Universidade Federal de Pelotas, atuou no corpo docente da UFPel e da Universidade Federal de Santa Maria.

Premiado como violonista e compositor, aperfeiçoou seus estudos na Argentina, no Conservatório Luís Gianneo. Ele presidiu a Associação Goiana de Violão, organizando recitais e cursos com instrumentistas brasileiros e estrangeiros. Desde a segunda metade de 2022, integra o conjunto GOYANIA Quarteto de Violões, junto com Felipe Valoz, João Henrique Cardoso e Carlos Aguiar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.