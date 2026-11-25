Xuxa revela reação explosiva ao descobrir gravidez de Sasha e xingamentos vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A notícia de que Sasha Meneghel estava grávida provocou uma reação que nem a própria Xuxa conseguiu controlar.

A apresentadora, de 63 anos, contou que perdeu completamente a compostura ao descobrir que se tornaria avó pela primeira vez: gritou, disparou palavrões pela casa e chegou a sentir que poderia desmaiar.

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Em entrevista, a Rainha dos Baixinhos relembrou os bastidores da surpresa preparada pela filha. Sasha, que espera seu primeiro filho com o cantor João Lucas, elaborou uma estratégia para revelar a gestação sem levantar suspeitas da mãe.

A estilista simulou uma gravação relacionada à Mondepars, sua marca de moda, e utilizou uma conversa sobre a avó materna, Alda Meneghel, como ponto de partida para anunciar a novidade.

Sasha chegou a perguntar como a própria avó havia descoberto que seria avó. A pergunta abriu caminho para a revelação, que pegou Xuxa completamente desprevenida.

"Eu perguntei 'mãe, como foi que a avó descobriu que ia ser avó?'. Ela começou a contar e foi nesse momento que eu contei pra ela que ela ia ser avó", relatou Sasha à Vogue Brasil.

A apresentadora contou que não desconfiou da encenação nem quando a filha começou a falar sobre o teste de gravidez. Ao perceber o que estava acontecendo, a emoção tomou conta.

"Eu disse que fiz o teste da canetinha. Aí ela disse: 'igual a essa?', e eu fiz: 'Por que que você tá...'", relembrou.

Sasha precisou conter a empolgação da mãe

A reação de Xuxa foi tão intensa que ela chegou a sentir tontura e vontade de desmaiar. Sem conseguir esconder a felicidade, começou a gritar e a circular pela casa, enquanto a filha tentava controlar a situação.

"Sabe quando a ficha cai e parece que o sangue da cabeça (desce), você fica meio (tonto). Eu queria desmaiar, eu queria gritar. Aliás, eu gritei, falei muito palavrão, ela não vai poder mostrar nunca essa fita pra ninguém. Eu saí gritando pela casa", afirmou.

Em meio à comemoração, Xuxa ainda tentou encontrar Junno Andrade para abraçá-lo. A atitude, porém, fez Sasha intervir e pedir que a mãe diminuísse a euforia.

"Queria dar um abraço nele e ela (dizendo) 'calma, mãe', e eu berrando. Porque minha filha é contida, chique, e eu sou toda exagerada", contou.

A dificuldade para guardar a notícia também virou motivo de brincadeira. Enquanto Xuxa queria compartilhar a novidade imediatamente, Sasha pediu discrição e explicou que ainda não era o momento de contar sobre a gravidez.

"Eu queria contar pra todo mundo, e ela me falou 'calma'. Falar 'calma' pra uma ariana, 'segura, não fala pra ninguém.'"

Xuxa revela sexo do primeiro neto ao vivo na Globo

A emoção da apresentadora voltou a chamar atenção no último domingo (22), durante o "Domingão com Huck", da TV Globo.

Em participação na atração, Xuxa surpreendeu o público ao anunciar que Sasha e João Lucas estão esperando um menino.