Com mais de três décadas de carreira, ele tem trajetória marcada por personagens de destaque em novelas, séries, minisséries, filmes e espetáculos teatrais - (crédito: Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial)

O ator Fabio Assunção publicou neste sábado, 28, uma homenagem ao irmão Fernando Assunção Pinto, que morreu aos 52 anos na quarta-feira, 25. O artista lembrou que os dois se reaproximaram após a morte do pai deles, Ivo Assunção Pinto, há cinco meses. "Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos."

"Eu senti muito a partida dele. Quarta, fiquei destruído, ainda que de certa forma eu pense compreender a morte", escreveu o ator. "Deixo aqui minha gratidão pelos 19 anos que vivemos juntos. Eu sou feito dessa convivência com minha família, pais e irmãos. Eu tenho ele em mim".

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O ator disse que o irmão foi embora em paz. "Menino sensível e guerreiro. Foi embora dormindo após o almoço. Sem doer, sem precisar chamar ninguém pra te socorrer. Deitou, ligou a tv, e foi, como um suspiro silencioso e suave. Em paz", escreveu.

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Na ocasião da morte do pai, Fabio recordou ter passado dias junto com Fernando. Ele disse que, apesar do sentimento de tristeza, ficava a gratidão pela família.

"O luto é, de algum modo, realocar um relacionamento no sentido oposto dos encontros amorosos; filtrar as boas lembranças e deixar ir em paz, com dignidade, reverência e gratidão", escreveu.