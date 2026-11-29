O músico norte-americano Mike Love, um dos fundadores da banda The Beach Boys, morreu aos 85 anos. A morte foi confirmada neste sábado (28/11) pela assessora do artista a veículos de imprensa dos Estados Unidos. A causa e o local do falecimento não foram divulgados.

“Com grande respeito, compartilho que Mike Love morreu esta noite, cercado por sua família”, informou a assessora Katie Altman à revista Variety e a outros veículos.

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Em comunicado, ela destacou a contribuição do músico para a história da música americana e a influência dele sobre outras gerações de artistas. Love também ficou conhecido pela presença de palco excêntrica e pela relação próxima com os fãs.

Nascido em 15 de março de 1941, em Los Angeles, na Califórnia, Love tinha ligação familiar com a música desde cedo. Sua mãe era irmã de Murry Wilson, pai de Brian, Carl e Dennis Wilson, que se tornariam seus companheiros de banda.

Em 1961, Love fundou os Beach Boys ao lado dos primos Brian, Carl e Dennis Wilson e do amigo Al Jardine. O grupo se tornou um dos nomes mais conhecidos da música pop americana, especialmente por canções que marcaram a década de 1960.

A banda ficou associada ao estilo musical que retratava o cotidiano californiano, com referências ao surf, à praia e à juventude. Ao longo da carreira, os Beach Boys conquistaram projeção internacional e influenciaram diferentes gerações de músicos.

A morte de Love encerra a trajetória de um dos integrantes que ajudaram a construir a identidade e o sucesso do grupo.

Com informações da AFP*