O músico norte-americano Mike Love, um dos fundadores da banda The Beach Boys, morreu aos 85 anos. A morte foi confirmada neste sábado (28/11) pela assessora do artista a veículos de imprensa dos Estados Unidos. A causa e o local do falecimento não foram divulgados.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Com grande respeito, compartilho que Mike Love morreu esta noite, cercado por sua família”, informou a assessora Katie Altman à revista Variety e a outros veículos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
-
-
O legado de Lô Borges, fundador do Clube da Esquina
Em comunicado, ela destacou a contribuição do músico para a história da música americana e a influência dele sobre outras gerações de artistas. Love também ficou conhecido pela presença de palco excêntrica e pela relação próxima com os fãs.
Nascido em 15 de março de 1941, em Los Angeles, na Califórnia, Love tinha ligação familiar com a música desde cedo. Sua mãe era irmã de Murry Wilson, pai de Brian, Carl e Dennis Wilson, que se tornariam seus companheiros de banda.
Em 1961, Love fundou os Beach Boys ao lado dos primos Brian, Carl e Dennis Wilson e do amigo Al Jardine. O grupo se tornou um dos nomes mais conhecidos da música pop americana, especialmente por canções que marcaram a década de 1960.
A banda ficou associada ao estilo musical que retratava o cotidiano californiano, com referências ao surf, à praia e à juventude. Ao longo da carreira, os Beach Boys conquistaram projeção internacional e influenciaram diferentes gerações de músicos.
A morte de Love encerra a trajetória de um dos integrantes que ajudaram a construir a identidade e o sucesso do grupo.
Com informações da AFP*
Saiba Mais
- Mundo 'Últimos na fila' da moradia: os brasileiros afetados pela crise habitacional que levou às eleições antecipadas na Espanha
- Mundo Sánchez convoca espanhóis a votar "em massa" para frear direita e extrema direita
- Mundo Dois homens em minha vida: como um acidente de carro me ensinou novas formas de amor
- Mundo Espanha vai às urnas sob disputa entre visões opostas de país
- Mundo Oito países pedem eleições palestinas no primeiro trimestre de 2027
- Mundo Avião aborta pouso nos EUA no exato momento de tremor: "Arremeta"