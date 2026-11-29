As mulheres que Deborah Evelyn interpreta nem sempre são amáveis, quase nunca são previsíveis e, em geral, carregam convicções capazes de justificar até as atitudes mais condenáveis. Aos 60 anos, a atriz parece ter encontrado nas contradições humanas um território privilegiado de investigação. No ar como Carmita, em Quem ama cuida, novela das 21h da TV Globo, ela volta a dar vida a uma dondoca de personalidade forte, valores questionáveis e disposição para ultrapassar limites em nome dos próprios interesses. Mas, como costuma acontecer com as figuras da trajetória da atriz, não se resume à maldade.

O trabalho dá sequência a uma experiência recente igualmente provocadora. Em Dona Beja, produção da HBO Max, Deborah interpreta Ceci, uma mulher conservadora, racista e controladora, obcecada pela preservação das aparências e do lugar social que ocupa. Rival da protagonista vivida por Grazi Massafera, a personagem encontra na própria certeza de estar sempre certa — uma justificativa para perseguir e tentar controlar aqueles que ameaçam seu universo. Carmita e Ceci compartilham essa espécie de superioridade moral autoproclamada, embora pertençam a épocas e circunstâncias distintas.

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"Elas têm muitos pontos em comum. É a certeza delas de que estão sempre do lado da razão, de que podem usar as pessoas para chegar aos seus objetivos. Mas elas também são muito diferentes, até por uma questão de a Ceci ser uma personagem de época e a Carmita, contemporânea", observa.

A disposição para mergulhar em universos moralmente distantes dos seus ajuda a explicar a preferência por antagonistas. Não que Deborah tenha qualquer resistência às mocinhas. Ao longo da carreira, também construiu personagens queridas pelo público, como Lenita, de A gata comeu (1985); Frida, de Fera ferida (1993); Virginia, de Um anjo caiu do céu (2001); e Irene, de Sangue bom (2013). Mas é nas mulheres controversas que encontra maior liberdade para experimentar.

Possibilidades múltiplas

"Eu gosto de fazer a mocinha, mas acho que as vilãs e as antagonistas têm um arco de possibilidades maior. Elas podem caminhar em qualquer direção. A mocinha fica mais presa a uma questão moral e de valores. Ela pode ser forte, ter personalidade, mas não pode resvalar na falta de moral, na falta de bom senso", compara. A antagonista, por outro lado, permite que a atriz visite lugares que não fazem parte de sua experiência cotidiana. "É mais interessante fazer um personagem em que experimento emoções e vivências que não fazem parte do meu universo pessoal", completa.

Essa capacidade de compreender sem necessariamente concordar é uma das ferramentas fundamentais de seu trabalho. Deborah não procura absolver as mulheres que interpreta, tampouco suavizar suas atitudes para conquistar a simpatia do público. O caminho é outro: compreender a lógica interna de cada uma, mesmo quando ela parece completamente incompatível com os valores de quem assiste. "Quando pego uma personagem, seja ela qual for, tento mergulhar no universo dela. Não é que eu defenda a vilã, mas, estando dentro do universo dela, eu a entendo", explica.

A atriz faz uma distinção importante entre o julgamento pessoal e o compromisso com a interpretação. Fora de cena, reconhece os valores condenáveis de Carmita. Durante o trabalho, porém, não pode se permitir essa distância. "Enquanto estou interpretando, não vem julgamento, porque estou inteira naquele universo. De fora, claro, julgo e acho os valores de Carmita bastante questionáveis, para falar o mínimo. Mas, enquanto estou fazendo, não posso julgar para defender ou acusar. Tenho que viver aquilo, sentir aquilo como correto", justifica-se.

Deborah Evelyn, atriz (foto: Nanda Araujo)

Não é a primeira vez que Deborah encontra esse tipo de desafio. Algumas das mulheres mais lembradas de sua carreira são justamente aquelas que desafiaram os limites da vilania na televisão brasileira. Beatriz, de Celebridade (2003), e Eunice, de Insensato coração (2011), ambas escritas por Gilberto Braga, permanecem entre os trabalhos mais emblemáticos da atriz. Sofisticadas, frias e preocupadas com status e poder, as personagens ajudaram a consolidar sua capacidade de transitar por figuras cuja aparência social impecável escondia comportamentos nada exemplares.

"Essas vilãs do Gilberto são icônicas mesmo. Tive muito prazer em interpretá-las", afirma. Ao reencontrar características dessas mulheres em Carmita, Deborah não busca reproduzir fórmulas. A atriz prefere partir da humanidade possível de cada personagem, por mais desconfortável que ela seja. É um exercício que exige, inclusive, reconhecer sentimentos legítimos em pessoas capazes de atitudes abomináveis. A dor, o medo, a frustração e o amor podem coexistir com a crueldade.

A relação com os autores e diretores também tem papel importante nesse processo. Em Quem ama cuida, a atriz reencontra os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto e a diretora Amora Mautner, profissionais com quem já construiu trabalhos anteriores, dando vida a outras vilãs: Judith, de Caras & bocas (2009), Lyris, de A dona do pedaço (2019); e Betty, de Verdades secretas 2 (2021). A segurança proporcionada por essas relações permite que Deborah se entregue emocionalmente às cenas. "Posso me jogar porque sei que existe uma rede de apoio. Meu trabalho é com as emoções. Se estou de alguma maneira em vigília, não tenho como deixar as emoções fluírem. Quando existe essa troca, consigo relaxar e me soltar", garante.

Maturidade festejada

Aos 60 anos, Deborah também experimenta uma fase em que a maturidade se manifesta em outras dimensões da vida. A chegada da neta inaugura uma relação afetiva diferente, que a atriz descreve como uma experiência de continuidade. Ser avó acrescenta uma perspectiva de tempo e pertencimento que contrasta com a intensidade dos universos que costuma habitar na ficção. "Ser avó te liga a um sentimento atávico de continuidade, faz tudo valer a pena", revela.

A delicadeza dessa nova experiência, no entanto, não diminui o prazer de interpretar mulheres duras, por vezes cruéis. Pelo contrário: Deborah parece encontrar na distância entre a vida pessoal e a ficção justamente a possibilidade de ampliar sua percepção sobre o mundo. Para ela, atuar significa sair de si para alcançar outras formas de existência, mesmo quando esse percurso exige atravessar sentimentos difíceis. "Meu trabalho é dar corpo e voz a personagens, a pessoas diferentes de mim. Isso me permite vasculhar outros universos e outros sentimentos. É claro que muitas vezes é duro, é pesado, mas esse é o meu trabalho: sair de mim para chegar a outro lugar, a outro tipo de ser", diz.

A atriz acredita que essa experiência também pode ultrapassar o entretenimento e provocar alguma reflexão em quem acompanha suas histórias: "Às vezes, com isso, com essa crítica, conseguimos fazer com que as pessoas repensem atitudes próprias, questionem".

Quatro décadas depois de começar a carreira, a inquietação permanece praticamente intacta. Deborah reconhece a bagagem acumulada, mas não se acomoda diante dela. A sensação de estar começando novamente, com o frio na barriga de quem ainda não sabe exatamente como vai resolver um desafio, continua sendo parte de seu cotidiano profissional. O tempo, nesse sentido, não parece ter diminuído sua curiosidade. Apenas ampliou o repertório com que enfrenta cada novo papel.

"Quarenta anos! É uma loucura quando penso nesse número, porque sinto que tenho uma estrada, uma bagagem. Mas também sinto uma inquietação, um tesão e uma vontade de descobrir o próximo personagem muito parecidos com os do começo. Ainda existe aquele frio na barriga, aquela incerteza de saber se vou conseguir", conclui.

Para aceitar um novo trabalho, a atriz procura duas coisas: uma história que tenha vontade de contar e uma personagem que não se esgote na primeira impressão. O desafio está em aprofundar suas camadas, escapar de interpretações previsíveis e construir figuras que não sejam apenas boas ou más, certas ou erradas. "A personagem precisa me trazer esse desafio. Precisa haver a vontade de contar uma história e de ir o mais profundamente possível para construí-la, para que ela não fique unilateral, para que fique redonda", finaliza.







