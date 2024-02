Reencontro especial: Biquini e Pitty no Centro de Convenções

A noite de sábado (3/2) será especial para os amantes da música brasileira. A partir das 20h30, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães torna-se palco de dois grandes artistas nacionais, Biquini e Pitty, que se apresentam individualmente para o público da cidade. Criado há quase duas décadas, o grupo carioca, formado por Bruno Gouveia, Miguel Flores, Álvaro Birita e Carlos Coelho, traz para a capital o show do álbum Através dos tempos, lançado em 2021.

Velhos conhecidos da cidade, os integrantes da banda celebram o retorno a Brasília. "Foi uma das primeiras grandes cidades que tocamos, depois de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A capital do país tem também um subtítulo de capital do rock, graças a tantas bandas icônicas. Tocar aí sempre é para nós um encontro com quem ama o rock brasileiro. E isso fez de cada encontro um momento muito especial para nós", afirma o vocalista Bruno. "Será um prazer voltar a Brasília. A gente adora a cidade, temos grandes amigos por aí", complementa.

Apesar de contarem com inúmeros encontros com a cidade na bagagem, os músicos garantem que o público de Brasília verá uma apresentação única na noite de amanhã. "O show é a fotografia da música. Ele mostra como estamos, qual nossa disposição, como as músicas se transformam entre nós e o público ao longo dos anos. Um show nunca é igual ao outro. Mesmo que a gente intencionalmente queira, não será. Mesmo com as mesmas canções, algo novo surgirá daquele encontro com a plateia", garante o cantor.