A banda paulsitana Fraterna Trip estreia no quadradinho neste domingo

Formada pelos amigos Big (voz e guitarra), Pop (guitarra), Belé (baixo) e Salau (bateria), a banda paulistana Fraterna Trip estreia nos palcos brasilienses neste domingo (4/2). Após uma turnê em Manaus, o grupo indie chega à capital para um show intimista na Infinu Comunidade Criativa. O evento, com início às 17h, também conta com apresentação do artista local Capelli. A entrada é gratuita.

Para além da música indie, a banda também bebe da fonte do pop, do rock e do reggae. O quarteto, em atividade desde 2019, tem como principais influências bandas como Lagum, Jovem Dionísio, Charlie Brown Jr., Sticky Fingers e Still Woozy. "O repertório da Fraterna é 100% autoral, um show de 40 minutos com as melhores e mais agitadas músicas da banda e cheio de transições intensas. No palco, a gente se entrega totalmente, sempre valorizando a conexão com a galera, colocando em prática tudo que a gente prega sobre a fraternidade e os bons momentos", adianta Belé.

Apesar de se tratar da estreia da banda na cidade, os paulistanos garantem que, ao longo dos anos na entrada, construíram laços com artistas da cena atual da música brasiliense, além de serem influenciados pelas grandes bandas das décadas passadas. "Todos os integrantes cresceram ouvindo bandas da cidade, como Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial", conta o baixista. A banda, inclusive, foi vencedora do Dinho's Rock Contest, concurso promovido no canal do YouTube do cantor Dinho Ouro Preto, líder do Capital Inicial.