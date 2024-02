Péricles é um dos principais nomes do Sesc Samba nesta sexta (2/2)

A espera finalmente acabou. Péricles, apelidado pelos fãs como o Rei da Voz, chega à cidade para agitar o pré-carnaval do brasiliense. Ele é considerado um dos principais nomes da música brasileira da atualidade e se apresenta na segunda edição do Sesc Samba. Além de Péricles, o grupo Clareou e Benzadeus sobem ao palco e assumem os microfones. O evento será nesta sexta-feira (2/2), na Praça do Cruzeiro, às 17h. A entrada é gratuita.

Durante a apresentação, Péricles desfiará o vasto repertório de sucessos como O Melhor do mundo, Eu odeio te amar, Seja bem-vinda, Linguagem dos olhos, Final de tarde e Cuidado cupido. A segunda edição do Sesc Samba promete ser uma noite repleta de ritmo, festa e alegria para os fãs de samba e pagode.

Apesar de grande parte da cena musical do país ser centralizada na região sudeste, o quadradinho tem galgado o próprio espaço. A então capital do rock tem vivido dias mágicos com o pagode e samba, com a revelação de grandes artistas do segmento, como o grupo Menos é Mais, Di Propósito e Benzadeus. Ao Divirta-se Mais, Péricles destaca a importância da expansão do gênero por todo Brasil. "O pagode é um ritmo genuinamente brasileiro. Vemos estados como a Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, e outros, que reforçam ainda mais como o ritmo é forte em todo país", afirma.

O Rei da Voz se consagrou no cenário musical ao cantar canções que tratam temas como romance, dia a dia do casal e sentimentos afetivos. Péricles conta que o amor é universal e que ele jamais mudará. "Cantar e falar de amor é sempre muito importante. Por isso, acredito que a forma de amar não mudou. O que muda, às vezes, de acordo com cada geração e modismos da época, é como a mensagem é transmitida e não o sentimento", enfatiza.

O cantor revela que a relação dele com a cidade é a melhor possível e enaltece os fãs brasilienses. "Brasília sempre me recebe com muito amor, consome muito as minhas músicas, tanto que sempre tenho shows várias vezes ao ano na cidade. É um público alegre, caloroso e é sempre uma grande honra e alegria retribuir todo este carinho", comenta. Péricles anuncia um repertório que passeia pelos mais de 30 anos de carreira. "Será uma noite inesquecível! Vamos nos divertir muito. Espero vocês!", completa.

Para adquirir o acesso ao show basta apenas doar 1 kg de alimento não perecível no ato de retirada, que poderá ser feita nas unidades do mercado Super Veneza nas quadras 811 e 1101 do Cruzeiro. Os fãs podem garantir até dois ingressos por CPF.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco