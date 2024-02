Banda emo Feels Like Emo Again é alternativa ao carnaval

Se você procura por diversão e muito emocore para fugir do que há de mais convencional nessa época do ano, o show da banda Feels Like Emo Again é uma boa opção. O evento, que propõe reunir em um só lugar fãs apaixonados por emo, está marcado para sábado (10/2), às 19h, no espaço para eventos Eye Patch Panda, localizado na Asa Sul.

F.L.E.A. - como também é conhecida pelo acrônimo - é uma banda brasiliense especializada em covers. Desta vez, o repertório ganha especial releitura na curadoria de clássicos do emo, subgênero do hardcore que despontou alguns dos maiores sucessos dos anos 2000, com bandas que incluem My Chemical Romance, Paramore, Panic! at the Disco e as nacionais Fresno e NX Zero. "A F.L.E.A. nasce como um saudosismo aos anos 2000, tanto como memória emotiva quanto por diversão de trazer para uma nova geração os grandes clássicos do emocore", explica Rafael Costa, produtor da banda. O evento é proibido para menores de 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Feels Like Emo Again

Sábado (10/2), às 19h, no Eye Patch Panda (514 Sul, Bloco A, 16). Entrada pela W2 Sul. Ingressos na Sympla a partir de R$ 25 (terceiro lote) taxa.