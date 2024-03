Celebração metaleira sobe ao palco o Toinha neste sábado (2/3)

Em turnê pela América do Sul, a banda grega de black metal Rotting Christ volta ao Brasil com apresentações em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Neste sábado (2/3), os metaleiros sobem ao palco do Toinha Brasil Show, às 22h, e os ingressos podem ser adquiridos no site Clube do Ingresso. A casa de shows abre às 19h.

De volta ao Brasil após quatro anos, o grupo de Atenas está celebrando 35 anos de carreira. Além dos três shows em solo brasileiro, o Rotting Christ, conhecido por sua abordagem inovadora ao black metal, utilizando elementos do folk e do gótico em suas músicas, irá lançar a edição nacional de sua biografia, Non serviam.

Sakis Tolis está na banda desde o começo, assim como o seu irmão Themis. Sakis conta que, durante os 35 anos de carreira do Rotting Christ, ele viu de tudo. "São muitos anos, muitos álbuns, muitas músicas e muitas experiências", afirma Tolis. "Estamos nos palcos desde o primeiro dia, vimos muitas coisas e evoluímos nesse tempo. Acho que hoje estamos em um período diferente, ainda mantendo vivo o espírito e os valores de quando começamos."

Segundo o vocalista da banda, o Brasil é um local especial para o grupo de black metal. "Nós sempre sentimos como se estivéssemos tocando em casa. Temos sempre uma das melhores reações em todo o mundo", afirma Sakis Tolis.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Rotting Christ em Brasília

Sábado, às 22h no Toinha Brasil Show (SOF Sul - quadra 9 conj. A). Ingressos a partir de R$ 190 (terceiro lote) no Clube do Ingresso.