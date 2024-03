Evento de rock chega ao Guará 2 para shows no fim de semana

O Mosh Rock Fest aterrissa no Guará 2, no Sabbarth Cadabra Bar, com muitas atrações roqueiras. Nesta sexta-feira (15/3) e no sábado (16/3), a partir das 20h, bandas homenageiam nomes do rock nacional, como Legião Urbana e Raul Seixas, além de representantes internacionais do gênero subversivo, como Green Day, Misfits, Nirvana e Ramones. A banda Rashness Originals, por sua vez, apresentará repertório autoral.

Ronan Meireles, produtor cultural e organizador do Mosh Rock Fest, explica ao Correio que a iniciativa tem por objetivo conceder espaço para que bandas do quadradinho mantenham viva a identidade do rock. "É um dos poucos eventos que ainda visa manter a rapaziada unida indo a shows e se divertindo de forma salutar", comenta.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco