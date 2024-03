'Amantes do teatro' estreia neste fim de semana em Brasília

Imagine poder apreciar em um só espetáculo de teatro vários clássicos da dramaturgia mundial. Essa é a proposta de Amantes do teatro, mais nova peça da dramaturga Ana Guasque. Estrelado por ela mesma ao lado do também ator Eduardo Mossri, o espetáculo é uma viagem pela história das artes cênicas, ao trazerem para o palco textos que remontam à Antiguidade Clássica, ao Renascimento e ao teatro contemporâneo, com referências a obras de Molière e Anton Tchekhov. As sessões ocorrerão durante todo o fim de semana, com apresentações nesta sexta-feira (15/3) e no sábado (16/3), às 20h, e no domingo (17/3), às 19h, no Teatro Royal Tulip (Setor de Hotéis e Turismo Norte, Trecho 1).

Para os amantes de uma boa comédia romântica, a peça de Ana Guasque é um verdadeiro deleite. Afinal de contas, o que esperar de um espetáculo que promete unir o romance entre os dois protagonistas com pitadas dosadas de humor da melhor qualidade. Em Amantes do teatro, Ana e Eduardo dão vida aos dois personagens principais, que entre encontros e desencontros, constroem uma bonita e sincera relação de amizade. "Essa peça vem do amor ao teatro", define Guasque, em tom descontraído, durante entrevista ao Correio.

