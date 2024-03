Festival Lupercália reúne bandas da cidade em mistura de gêneros

O Festival Lupercália, no domingo (24/3), às 17h, reúne as bandas Lupa, Italic Bold, Quarto 16, Caos Lúdico e Dennehy. O repertório transita entre uma diversidade de gêneros, como reggae, rock, pop e indie.

O grupo brasiliense Lupa acumula mais de 8 milhões de plays nas plataformas digitais. "Todo show aqui é uma loucura", comemora o vocalista Múcio Botelho. Essa terra tem ouro e hoje, mais do que nunca, segue firme como a capital do rock".

A outra banda do DF, Caos Ludico, já se apresentou em festivais de renome do país. O quarteto de Dennehy é uma mistura de músicas dos anos 1980 com rock moderno, beirando o emo e o pop, enquanto Italic Bold mescla emo com indie rock. Já Quarto 16 é uma banda, que surgiu na pandemia, com amigos que gostavam de tocar cada um no seu quarto.