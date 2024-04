Batuque toma conta do Calaf com o projeto Samba União nesta sexta

O batuque toma conta do Calaf com o projeto Samba União, que será realizado nesta sexta-feira (5/4). É um evento que acontece sempre no primeiro sábado de cada mês.O Calaf recebe, amanhã, os grupos Samba da G4 e Segunda da Resenha junto com a sambista Mirian Tassy.

Samba União promove o encontro de dois grupos de samba que estão atuando no DF, tornando a festa uma grande roda de samba. Quem assina a curadoria dos grupos de samba e pagode é a cantora Cris Pereira, idealizadora do projeto.

O projeto nasceu da vontade de fortalecer o espaço da roda de samba, no contexto de origem e manutenção do movimento sambista. Cris explica que a cena do samba no DF está consolidada, graças a artistas de gerações passadas: "Isso só é possível, pois há 30 anos, os sambistas do DF já faziam trabalhos para fortalecer o lugar do samba. Grupos como a banda Coisa Nossa, Samba do Balão e Flor Amorosa plantaram há décadas o que estamos colhendo hoje. A cena do samba em Brasília, sobretudo, é de muito legado".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco