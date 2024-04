Rainha do fado, Mariza se apresenta em Brasília neste sábado (27/4)

Portugal tem algumas especificidades como país. Uma delas é o fado, um estilo musical próprio que manifesta a alma portuguesa com uma valsa canção melancólica, cantada de forma afinada. Um dos principais nomes do gênero no mundo, atualmente, é Mariza. A cantora se apresenta, sábado (27/4), no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Nascida em Lourenço Marques, atual Maputo capital de Moçambique, ela furou a bolha e se estabeleceu como um nome para além de uma música nichada, tendo vendido mais de 1 milhão de discos pelo mundo. Ela pretende misturar essa rica trajetória com os trabalhos mais recentes em uma experiência única. "Cada canção foi cuidadosamente escolhida para criar uma experiência única, que espero que toque o coração de cada pessoa presente", afirma em entrevista ao Correio. "Além das músicas, estou trabalhando para que o show seja uma experiência imersiva, com uma produção visual e sonora que complemente e amplifique a emoção de cada nota. Quero que cada pessoa no público sinta-se conectada, não apenas à música, mas à história e à emoção por trás de cada letra", acrescenta.

A cantora exalta poder trazer este show para a capital. "Brasília é uma cidade de grande importância e energia, e estou comprometida em trazer um espetáculo que esteja à altura, cheio de momentos que ficarão na memória de todos", elogia a cantora. "Estou muito feliz por poder compartilhar essa noite com vocês e criar juntos uma celebração inesquecível da música, de amor e de vida", completa.