Paulo Whitaker e Virgílio Neto fazem parceria em exposição na Index

Paulo Whitaker e Virgílio Neto gostam de falar que as 17 obras expostas na Index Galeria têm autoria diluída. Elas fazem parte de um projeto criado por Antonio Lee, filho de Rita Lee, que selecionou artistas e pediu que convidassem outros artistas para criarem obras em parceria. O projeto rendeu e Whitaker e Neto fizeram uma série de obras a quatro mãos dentro dos próprios ateliês. "Antonio Lee percebeu que músicos fazem muita colaboração e artistas não fazem. Então ele fez uma curadoria e convidou 10, 15 artistas para que convidassem outros para fazerem colaboração. Ele convidou o Virgílio e o Virgílio me convidou. Eu não o conhecia", conta Whitaker.

Segundo o artista, a parceria fluiu muito bem. "A gente fez uma sessão no ateliê e foi muito fluido. Sem ego, sem hierarquia, sem nada. Eu pegava, começava um desenho e ele continuava. Foi assim, sem receio de trabalhar por cima dele e ele trabalhar por cima do meu", conta. Como a exposição também tem desenhos assinados individualmente por cada um dos artistas, é possível ver e identificar, nas obras em comum, a mão de cada um. No entanto, quando se trata da produção assinada pelos dois, Whitaker explica que as interferências se dão no conjunto. "Nos trabalhos em colaboração, não sou eu resolvendo um meu, ou ele resolvendo um dele, somos nós dois resolvendo um trabalho que é nosso. Sem autoria", avisa.

Depois da exposição organizada por Antonio Lee, Whitaker e Neto decidiram seguir com a parceria e não pararam de produzir. "A gente resolveu fazer mais umas sessões, sempre assim, muito solto e muito sem autoria, sem ego, dois amigos trabalhando juntos. Foi a primeira vez que fiz isso", conta Whitaker. Foi ao se deparar com alguns desenhos resultantes dessa colaboração que Marcos Mendes, da Galeria Index, decidiu realizar a exposição em Brasília. "A obra tem essa diluição da autoria artística, que é uma coisa muito sagrada", diz o galerista e curador. "Esse encontro é quase uma música que busca harmonia. Quando a obra se resolve? Quando ela está em harmonia."