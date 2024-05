Eixão do Jazz está de volta com programação para este domingo (5/5)

O Eixão do Jazz atrai uma multidão para ouvir boa música - (crédito: divulgação Eixão do Jazz )

Neste domingo (5/5), o Eixão do Jazz retorna com a segunda temporada em programação que promete encantar amantes da música instrumental. Com mais de 30 anos de experiência, O DJ e produtor musical Dudão Melo é o fundador do projeto Superjazz e idealizador do Eixão do Jazz.

Dudão, inspirado pela vibrante atmosfera do Eixão do Lazer, decidiu iniciar o projeto e trazer o jazz para os espaços públicos. "Queremos que não só o Eixão do Jazz se fixe e entre de vez na agenda cultural da cidade, mas também que o Eixão do Lazer como um todo cresça e se fortaleça. Grupo formado em 2022, o Trio Nós Três é composto por Leo Sena (bateria), Luís Porto (baixo) e Vinícius Faraco (guitarra). Inicialmente, o trio era um grupo de estudos para tocar na escola, mas logo iniciaram as apresentações nas casas de show e bares da cidade. O baterista Leo Sena ressalta que a melhor parte da música é o que o jazz transmite: "Por meio de melodias, o improviso, sinto que a música une a todos, principalmente, eu e o trio. Isso, sim ,é a parte mais gratificante de tudo."

Haverá exposições de discos e lojas especializadas na venda de vinis de jazz. "Queremos criar um clube de vantagens, no qual os membros terão acesso a descontos exclusivos com os parceiros do Eixão", conclui Dudão.