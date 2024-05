Caia nas graças dos frutos do mar e descubra as casas especializadas no DF

A distância do litoral não foi o suficiente para evitar que o público da capital caísse nas graças dos frutos do mar. Os alimentos, inclusive, são vistos como uma forma de aproximar o ambiente litorâneo e o brasiliense, que procura nas principais casas da cidade diferentes receitas que levam as iguarias. Entre as delícias provindas do mar, o polvo é uma das mais exóticas, despertando a curiosidade dos amantes da gastronomia.

Saboroso e único, o molusco não é um alimento de fácil preparo. "Preparar um bom polvo tem seus desafios e segredos, para que ele fique no ponto certo, bem apresentável e saboroso", afirma Leandro Pompeo, sócio do restaurante 'A Mano. O polvo pode ser degustado grelhado, na brasa ou, até mesmo, em saladas.

Gabriel Braga, chef do Bla's Cozinha de Culturas, também vê o alimento como um possível desafio e alerta sobre questões relacionadas ao molusco. "Tem que se tomar cuidado com um produto denominado pota, tentáculos de lula gigante que são servidos em vários locais aqui de Brasília como polvo. A diferença de preço é muito significativa e ele não tem ventosas iguais ao polvo", explica Gabriel.

Aos que desejam saborear as verdadeiras delícias de um dos moluscos mais amados, o Divirta-se mais selecionou restaurantes que destacam o sabor do animal marinho.

A grandeza do mar

A distância do litoral não foi o suficiente para evitar que o público da capital caísse nas graças dos frutos do mar. Os alimentos, inclusive, são vistos como uma forma de aproximar o ambiente litorâneo e o brasiliense, que procura nas principais casas da cidade diferentes receitas que levam as iguarias. Entre as delícias provindas do mar, o polvo é uma das mais exóticas, despertando a curiosidade dos amantes da gastronomia.

Saboroso e único, o molusco não é um alimento de fácil preparo. "Preparar um bom polvo tem seus desafios e segredos, para que ele fique no ponto certo, bem apresentável e saboroso", afirma Leandro Pompeo, sócio do restaurante 'A Mano. O polvo pode ser degustado grelhado, na brasa ou, até mesmo, em saladas.

Gabriel Braga, chef do Bla's Cozinha de Culturas, também vê o alimento como um possível desafio e alerta sobre questões relacionadas ao molusco. "Tem que se tomar cuidado com um produto denominado pota, tentáculos de lula gigante que são servidos em vários locais aqui de Brasília como polvo. A diferença de preço é muito significativa e ele não tem ventosas iguais ao polvo", explica Gabriel.

Aos que desejam saborear as verdadeiras delícias de um dos moluscos mais amados, o Divirta-se mais selecionou restaurantes que destacam o sabor do animal marinho.

Tradição portuguesa

Ao trazer a tradição da culinária de Portugal a Brasília, a Taberna Lusitana é definida pela proprietária Angélica Campos como um espaço "mais elaborado que uma tasca portuguesa, mas menos sofisticada que um restaurante". No menu da casa, encontram-se pratos diversos do país europeu, idealizados e preparados igualmente de acordo com os costumes portugueses.

Em meio às variedades do cardápio, o molusco brilha na salada de polvo (R$ 61) — polvo laminado ao molho de vinagrete com azeitonas pretas marinadas, acompanhado por cesta de pão — e o polvo à lagareiro (R$ 171), tradicional polvo ao forno com azeite confitado com páprica defumada, batatas ao murro, alho assado e tomate confit.

Delícias marinhas

Há cinco anos, a casa gastronômica 'A Mano foi inaugurada na cidade trazendo o melhor da culinária italiana para o centro do mapa brasileiro. O restaurante segue os ensinamentos da cozinha contemporânea do país europeu, combinando massas frescas com frutos do mar e cortes especiais de carnes.

No menu da casa, o molusco é a estrela do prato tentacoli di polpo (R$ 189), tentáculos de polvo em crosta de manjericão, acompanhado por batata defumada e palha de mandioquinha. "Aqui no 'A Mano, fazemos a cocção dele sous-vide e servimos sob a cama de um molho provençal (base de tomates), batata defumada, crocante de manjericão e palha de mandioquinha, sendo um dos pratos mais charmosos da casa", explica o sócio Leandro Pompeo.