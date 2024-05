Nilze Carvalho canta Jacob do Bandolim no Clube do Choro

Nilze Carvalho faz show no Clube do Choro - (crédito: Valéria Martins/Divulgação )

Há algum tempo longe de Brasília, a cantora, compositora e multi-instrumentista carioca Nilze Carvalho está de volta para apresentação, nesta sexta-feira (10/5) e no sábado (11/5), às 20h30, no Espaço Cultural do Choro. Acompanhada por Hudson Santos (violão 7 cordas) e Valerinho Xavier (percussão), ela faz um show em que presta tributo ao mestre Jacob do Bandolim, além de aproveitar para mostrar músicas de um novo EP, a ser lançado em breve.

Com longa trajetória artística, iniciada há quatro décadas, Nilze lançou, entre a infância e a adolescência, uma série de LPs, de quatro volumes, intitulada Choro de menina, tocando bandolim, acompanhada pelo histórico conjunto regional Época de Ouro. Aos 15 anos deu início à carreira internacional, fazendo turnês pela Argentina, Estados Unidos, países da Europa como Espanha, Itália, França, Suiça e Holanda, além de Austrália, Japão e China.

Por mais de 10 anos, a musicista integrou o Sururu na Roda, grupo que contribuiu para o processo de revitalização da Lapa, bairro boêmio do centro do Rio de Janeiro. Em 2014, conquistou o troféu de melhor grupo de samba no Prêmio da Música Brasileira. Pelo extinto selo Fina Flor lançou o álbum Estava faltando você e participou do projeto Samba Social Clube e do DVD Gafieira, de Zeca Pagodinho.

Nilze atua também como arranjadora, diretora musical, radialista e curadora de diversos eventos. Atualmente, está envolvida na gravação do EP Nos combates da vida, título de um samba de Dona Ivone Lara, com a participação de outros músicos. O lançamento está previsto para o fim deste semestre.

"É sempre um prazer vir a Brasília para me apresentar no Clube do Choro. Adoro a casa e o público. Nesse show eu vou apresentar algumas canções que gravei ao longo desses muitos anos de carreira", destaca. Darei um pequeno spoiler do meu novo álbum, que está no forno e tem lançamento programado para meados de julho", anuncia."Como não poderia faltar, farei um tributo ao grande mestre do choro, Jacob do Bandolim, tocando Pé de Moleque, Santa morena e Vibrações", acrescenta.

Serviço

Nilze Carvalho

Show da cantora, compositora e multi-instrumentista hoje e amanhã, às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental). Ingressos pela Bilheteria Digital e no local.