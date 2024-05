Cantor e compositor Suel faz show no Brazólia nesta sexta

Com mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, o cantor e compositor Suel se apresenta nesta sexta-feira (10/5) no Brazólia. Ele cantará os maiores sucessos da carreira e destaca as músicas que não podem faltar: Duvido, Para de pirraça, Pretexto e Me assume ou me esquece.

A jornada artística se iniciou em 2002, quando assumiu os vocais do grupo Imaginasamba, que deixou uma marca com sucessos: Ainda é cedo pra dizer bye bye, Para de pirraça e Duvido. Ao longo dos anos, Suel não apenas conquistou o coração do público com suas próprias interpretações, mas teve as músicas gravadas por outros artistas de renome, como Péricles, Mumuzinho, Belo e Sorriso Maroto. O cantor garante que o show de hoje será inesquecivel: "Todos que estarão presentes poderão apreciar a energia e dinâmica do show".

Serviço

Suel no Brazólia

Nesta sexta-feira (10/5), a partir das 18h, no Brazólia Cozinha e Bar SGO Q3. Ingressos a partir de

R$ 40 ( taxa).