Festival Meskla traz festa do trap e do rap com line up diversificado

O festival Meskla, realizado no Mané Garrincha neste sábado (11/5), junta o que há de melhor no trap e rap brasileiro no centro da capital. Nomes como Matuê, Wiu, Kayblack, Baco Exu do Blues, MC Daniel, Yunk Vino e Karol Conká dividem o palco com nomes locais como As Margaridas, Vix Russell e Realeza para uma celebração do hip-hop nacional.

Artistas em ascensão no DF, as Margaridas ganham destaque após migrarem de uma cena mais underground para alguns dos principais palcos locais, principalmente após o lançamento do EP Debaixo da minha saia. "Ser artista no Distrito Federal é uma grande luta por espaços, reconhecimento e oportunidades. Num lugar conhecido por ser o centro político do Brasil a arte, principalmente urbana, demora para ser vista como ferramenta de transformação e fomentação de pensamentos sociopolíticos", afirma Maria Paula, que faz dupla com a irmã Sabrina.

A dupla promete muita dança, sensualidade, rap, funk e "uma cremosidade que só o R&B traz". "Vamos trazer um show envolvente e cheio de surpresas com duas participações incríveis", complementa.