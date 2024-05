Programação do Funn Festival vai do rap à música sertaneja

Para a segunda rodada do festival, o Funn apresenta um final de semana diversificado. Com Djonga, Marcelo D2, Criolo e Tasha e Tracie, a sexta feira de Brasília promete ser agitada. Para o sábado, o palco contará com Eduardo Costa, Edson e Hudson com Gian e Giovani e Trio Parada Dura, animando o evento com um dia voltado para a música sertaneja.

Indicado para o Grammy Latino de 2019, Criolo é rapper e compositor paulista e conta um pouco sobre sua participação no festival, que acontece nesta sexta-feira (17/5) e sábado (18/5) no Parque da Cidade. "Será uma apresentação cheia de entrega dentro de um espaço acolhedor que o festival sempre oferece. Todos muito bem-vindos num momento único, o show passa por músicas de todos os álbuns e se orgulha da influência do rap em todos, nesses 30 anos de música", disse o rapper.

Com inspirações da cidade em seu trabalho, Criolo comenta sobre a ligação com Brasília e influência do rap do Distrito Federal. "O rap do DF sempre foi muito forte em São Paulo. Uma grande referência, desde sempre, é um jovem Hélder Fruteira, que é filho do DF. Ele tem desenvolvido trabalhos de fotografia incríveis junto à nossa equipe criativa. Então, desde o início de tudo e, agora, a arte das pessoas do DF faz parte de nossa construção."

No sábado, o festival terá apresentações de Eduardo Costa, Edson e Hudson com Gian e Giovani e Trio Parada Dura. Eduardo Costa desenvolve um projeto de releituras. "Estou com um projeto bacana de regravações das minhas músicas antigas e de outros companheiros dessa caminhada, é um repertório que o público gosta, aquela nostalgia."

Para o show de sábado (18/5), os fãs podem esperar um dia de moda sertaneja. Dividindo palco com grandes nomes do gênero, Eduardo Costa comenta: "É bom demais subir em palcos onde grandes colegas se apresentam. Sou fã de todo o povo que faz música, principalmente do nosso país que é rico em cultura, diversidade, criatividade, essa é a marca nossa, não é? E estar com cada um deles e passar por onde passam é sempre uma alegria.''

O Funn Festival será no estacionamento 9 do Parque da Cidade, hoje e amanhã.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Funn Festival

Sexta-feira (17/5) e sábado (18/5), a partir das 18h, no Funn Festival (SRPS, Estacionamento 9, Parque da Cidade). Ingressos a partir de R$ 110 (meia-entrada solidária) taxa do Ingresse. Evento não indicado para menores de 16 anos.