Mistura de ritmos é a marca do show do saxofonista Michael Tracy

O saxofonista Michael Tracy se apaixonou por música brasileira quando ouviu pela primeira vez Garota de Ipanema tocada por Stan Getz. O clássico de Tom Jobim bateu na alma do músico norte-americano e o aproximou do Brasil para sempre. Tracy já esteve em terras tupiniquins mais de 15 vezes para shows, projetos educativos, oficinas e palestras. Agora, está de volta para o show Brasília Connections, apresentação gratuita no CTJ Hall, na Casa Thomas Jefferson, e para dar início ao programa Brazilian Music Workshop.

Para o show de hoje, Tracy preparou um repertório que tem João Bosco, Tom Jobim, Moacyr Santos, Hamilton Pinheiro e João Donato, além de composições de músicos que tocam com o saxofonista. "Eu queria tocar uma seleção que as pessoas reconhecessem, mas também introduzir trabalhos de compositores de Brasília", explica o músico. "O repertório é agradável e interessante"

Para Tracy, misturar jazz e música brasileira é algo natural. "As harmonias são muito similares e as melodias brasileiras são muito expressivas e musicais. Improvisação é um elemento chave nas duas músicas, no jazz e na brasileira. A diferença principal está na abordagem do ritmo", diz o saxofonista, que se aventura também no choro, no frevo, no baião, no afoxé e no partido-alto. "Eu gosto da mistura de ritmos", avisa.

Durante o Brazilian Music Workshop, Tracy quer provocar a aproximação de instrumentistas estrangeiros com a música e a cultura brasileira. "A ideia é oferecer conhecimento sobre a música brasileira sem sobrecarregar os participantes com teorias, cordas e escalas. O foco será no envolvimento musical e em experimentar, aprender e tocar a variedade rítmica de estilos da música brasileira", explica. "Quero introduzir os participantes às lindas melodias e harmonias do vasto campo de compositores e músicas, muitos desconhecidos nos Estados Unidos. E também quero propiciar uma experiência brasileira."

Serviço

Brasília Connections

Com o saxofonista Michael Tracy. Hoje, às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (SEPS 706, Via W5 Sul, 906)