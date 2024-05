Clube do Choro recebe Jacques Morelenbaum e Lula Galvão nesta sexta

Responsável por um dos trabalhos instrumentais mais sofisticados da música popular brasileira, Jacques Morelenbaum retorna a Brasília depois de uma longa ausência. Sexta-feira (17/5) e sábado (18/5), às 20h30, acompanhado pelo violonista Lula Galvão e o percussionista Marcelo Costa, com quem forma o CelloSambaTrio, o violoncelista carioca é destaque na programação do Espaço Cultural do Choro.

No show, Morelenbaum lança o álbum Saudade do futuro futuro da saudade, parceria da gravadora Biscoito Fino e do selo Mirante; presta tributo ao maestro soberano Antônio Carlos Jobim, e estende a homenagem a outros geniais artistas do país,como Dorival Caymmi, Newton Mendonça, João Gilberto, Egberto Gismonti, João Donato e Carlos Lyra.

"O que preparamos para mostrar aos brasilienses, frequentadores do Clube do Choro, tem a ver com a vasta diversidade cultural do país, recheada de estilos musicais diversos, que tem o samba como principal referência, que resulta numa onda musical cheia de cheia e graça melódica e sofisticação harmônica", ressalta o violoncelista.

Para ele, o cello tornou-se um dos ícones musicais do Brasil. "Seu doce e romântico timbre, a semelhança com a voz humana, sua natural flexibilidade, entre articulações gingadas e pura poesia, fizeram esse instrumento, originalmente europeu assumir uma identidade brasileira, amado por grandes nomes da MPB".

Nascido no Rio de Janeiro em 1954, Morelenbaum é músico há quatro décadas. Por 10 anos atuou na Nova Banda, que acompanhava Tom Jobim, ao lado de quem excursionou por vários continentes. Foi diretor musical e arranjador e instrumentista de Caetano Veloso por 14 anos; e gravou com Milton Nascimento, Sting, Henri Salvador, David Byrne e Cesária Évora.

Serviço

Jaques Morelenbaum

Show do violoncelista, acompanhado pelo violonista Lula Galvão e o percussionista Marcelo Costa, sexta-feira (17/5) e sábado (18/5), às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental). Ingressos à venda no local.