Musical com Rogério Silvestre homenageia Gonzaguinha

Artes cênicas e música se unem no emocionante espetáculo sobre a história de Gonzaguinha, que será nesta sexta-feira (24/5). O espetáculo já passou por várias capitais do Brasil, há três anos. O tributo a Gonzaguinha vai desde a infância do cantor, no Morro de São Carlos (RJ), até os embates com a ditadura militar. O musical revela a essência desse artista multifacetado, que foi apelidado durante os anos 1970 e 1980, de 'cantor rancor', por suas composições ríspidas e agressivas.

O mineiro Rogério Silvestre dá a vida a Gonzaguinha. O ícone do MPB é uma das grandes inspirações do ator: "Interpretar Gonzaguinha é uma grande honra, uma referência da cultura brasileira", lembra Rogério, ao Correio. Rogério entende que Gonzaguinha permanece muito atual: "Gonzaguinha fala de política, amor de uma forma que faz pensar. Hoje, o que mais precisamos fazer com as pessoas é levá-las a pensar."

Rogério deixa o convite aos brasilienses: "O público que ama música e que gosta de teatro não pode perder esse espetáculo, ele é a celebração de parte da cultura brasileira. Uma oportunidade para quem conhece a obra se deliciar e quem não conhece, aprender um pouco desse gênio da música popular brasileira", finaliza Rogério.

