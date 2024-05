Zé Ramalho, Chico César e Zeca Baleiro fazem show no Funn Festival

O Funn Festival segue com finais de semana diversificados para animar a cidade. Com um dia voltado para MPB, Zé Ramalho, Chico César e Zeca Baleiro trazem a autêntica música brasileira para a capital. A turnê Ao Arrepio da Lei passa pelo festival, na parceria de Chico e Zeca, cantando sucessos de ambos. Para o sábado, Brasília recebe Péricles, Pixote e Ferrugem, nomes relevantes do samba e do pagode, ritmo que agrada muito os brasilienses.

Em 2023, Zeca Baleiro e Chico César lançaram o álbum Ao Arrepio da Lei, com novas produções compostas durante a pandemia. Para o festival, a plateia pode esperar um show caloroso e intenso. "Esse encontro é, para nós, histórico e muito simbólico. Queremos que o público embarque na alegria desse encontro. Juntamos uma banda bonita e diversa, e é gostoso dividir o palco com esse parceiro querido de tantos anos, celebrando nossa amizade e nossa parceria na música", disse Zeca Baleiro.

O compositor tem uma relação forte com Brasília e está feliz de voltar à capital ao lado de Chico César. "Adoro a energia do público de Brasília, é espontânea, quente. Fiz shows memoráveis nessa cidade. Tenho grande estima pelo público brasiliense, que sempre me recebeu de braços abertos. É um público culturalmente miscigenado, bonito. Fiz grandes amigos nessa cidade e gosto muito de tocar aqui", afirma Zeca.

Também na sexta, Zé Ramalho se apresenta no Funn Festival. Para Chico César, é uma honra dividir esse espaço com alguém que é uma grande referência pessoal e na música. "Nós amamos o Zé Ramalho. Sempre canto música dele nos meus shows. É um orgulho danado ver nossa foto do lado dele. É um ídolo, um artista que nos ajudou a ser quem nós somos, nos deu coragem de batalhar pela nossa música. Fico muito feliz de dividir essa noite com ele", conta Chico.

Péricles, Ferrugem e Pixote estarão no festival, amanhã. Os sambistas que acumulam diversas parcerias dividem o palco no sábado, estimulando a energia do público apaixonado por samba e pagode. No show de Péricles, haverá uma mistura de canções atuais e antigas, show exclusivo feito para o festival. "Vamos apresentar algumas faixas do meu recém-lançado audiovisual Calendário — Ao vivo como Ainda me iludo e Daquele jeitão. Destaques da minha carreira solo como Até que durou e Melhor eu ir. Relembraremos também alguns hits do Exaltasamba. Espero por vocês", comenta Péricles.

*Estagiária sob a supervisão

de Severino Francisco