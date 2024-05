Funqquestra celebra 12 anos com muito jazz, funk e brasilidades

Em comemoração aos 12 anos do coletivo, a Funqquestra apresenta show no Calaf. Funqquestra marca o encontro de diferentes forças no palco, o coletivo mescla jazz, pop, funk e brasilidades. O grupo tem três álbuns lançados e percorreu todo o continente americano em performances.

O grupo marca o festejo fazendo o que mais gosta: música em roda, vibrando com clássicos que todos conhecem e com muita bagunça. O coletivo explora as potencialidades sonoras com duas baterias (tocando ao mesmo tempo), guitarra, teclado, baixo e som metais. O show é pensado na interação com o público para os amantes da música instrumental como para quem não costuma ouvir o gênero.

O idealizador do Funqquestra Bruno Gafanhoto explica que em meados de 2012 recebeu diversos comentários de que seria difícil ter sucesso com um grupo instrumental: "É emocionante perceber que é exatamente isso que nos torna únicos e nos fez chegar até aqui e ter alcançado tanta gente", relata Bruno.

O repertório do evento reúne os maiores sucessos, clássicos de Caetano, Gil, Djavan, Beyoncé, Amy. DJ Barata e DJ Criolina fecham o line-up do evento, tocando nos intervalos. "Se quer sentir uma experiência nova, uma festa diferente, se você é apaixonado por música boa, se você gosta de lugares cheios de sorrisos, convido a conhecer o Funqquestra!", convoca Bruno Gafanhoto, os brasilienses a participarem da comemoração.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco