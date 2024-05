Funnfarraiá terá Bruno e Marrone em festa junina do Funn Festival

Bruno e Marrone se apresentam no Funn Festival no sábado - (crédito: Flaney Gonzallez/Divulgação)

O festival mais diverso de Brasília inicia junho com duas grandes atrações para os brasilienses. Em comemoração ao mês das festas juninas, o Funnfarraiá traz um dia de música sertaneja. Bruno e Marrone e Marcos e Belutti chegam ao Funn Festival no sábado (1/6), no estacionamento 9 do Parque da Cidade.

As duplas possuem uma relação fora de palco há muitos anos. Bruno e Marrone tiveram grande influência no início da carreira de Marcos e Belutti. " Bruno e Marrone são nossos ídolos, inclusive, o Bruno é um dos responsáveis por unir a dupla Marcos e Belutti. É sempre uma honra poder pisar no mesmo palco que o deles. Estamos ansiosos por esse encontro", disse Belutti sobre o show de sábado.

Marcos e Belutti comemoram 15 anos de carreira em 2024. O projeto de celebração da data conta com participações de Simone Mendes, Matheus Fernandes, Kamisa 10 e Nadson o Ferinha. "Quinze anos é um marco muito importante na carreira de qualquer artista. Estamos muito orgulhosos da nossa trajetória, e esperançosos por tudo que ainda está por vir'', comenta Marcos.

Bruno e Marrone iniciaram a carreira na década de 80 e são inventores do sertanejo universitário. Os cantores carregam carinho pela cidade de Brasília, já que uma de suas grandes conquistas ocorreu na capital. "Foi em Brasília que batemos nosso recorde de público, com mais de 100 mil pessoas. Estar aqui é muito especial, só temos gratidão por Brasília", conta Bruno, um dos maiores cantores sertanejos do país.