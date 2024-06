Biquini, Barão Vermelho e Nando Reis em dose tripla no Funn Festival

A alcunha de Capital do Rock hoje será levada a sério no Funn Festival. Biquini, Barão Vermelho e Nando Reis sobem ao palco do festival de inverno para animar o público brasiliense com o melhor das músicas que fizeram deles ícones nacionais. A festa começa às 18h no Estacionamento 9 do Parque da Cidade. No sábado (8/6), Israel & Rodolffo e Victor & Leo assumem o palco em um dia de sertanejo.

"Vai ser uma noite em dose tripla", afirma Bruno Gouveia, vocalista do Biquini. As três atrações da noite têm uma relação que desenvolveram durante os anos de estrada. "Temos muitas relações ali dentro, a gente aproveita para se encontrar, trocar ideias e colocar o papo em dia. A gente ainda vai aproveitar para ver os shows deles que nem sempre temos chances de ver", conta o integrante do Biquini. "Vamos aproveitar esse evento assim como todo o público", complementa.

Outro reencontro importante é das bandas com o público de Brasília. "É natural que nos sintamos à vontade em um lugar que entende a linguagem do rock", pontua Guto Goffi, baterista do Barão Vermelho. "Estou nessa desde os 15 anos e me sinto pronto pra lançar esse foguete chamado Barão Vermelho mais uma vez na capital federal. O nosso rock brasileiro tem uma honestidade verdadeira que aos poucos vai educando os corações mais frios e cruéis destes mundos, cidades e capitais. Brasília merece essa celebração", completa.