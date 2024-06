Festival Trilha da Inclusão ocupa o Clube do Choro no domingo

Surdodum é uma das atrações no Clube do Choro - (crédito: Divulgação / Bento Viana)

O festival Trilha da Inclusão tomará conta do Clube do Choro, no domingo (16/6), às 20h. O evento reunirá as bandas Tribo de Jah, cujos integrantes são deficientes visuais, e Surdodum, que reúne musicistas surdos.

Quebrar preconceitos e barreiras sociais e promover a inclusão no mercado de trabalho por meio de debates são os objetivos do show. Cássia Lemes, idealizadora do evento, destaca que o Trilha da Inclusão promove o protagonismo às pessoas com deficiência.

Para proporcionar aos deficientes auditivos de todos os graus e tipos a participação em uma banda de percussão, nasceu em 1994 o Surdodum. O grupo tem 12 participantes, sendo seis músicos surdos, um cadeirante ouvinte e cinco ouvintes voluntários.

Dudu dos Anjos, um dos percussionistas da banda, ressalta: "É como se fosse o batimento de um coração, tambores de liberação de sentimento".